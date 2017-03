Laufenburg Die Vorträge von Peter Reuß und Frank Joachim Ebner bieten einen Ausflug in die Geschichte der Wuhren und des Luttinger Gasthofs "Kranz"

Peter Reuß referiert über die Hotzenwälder Wuhren und Frank Joachim Ebner spricht über den Gasthaus "Kranz" in Luttingen. 60 Interessierte lernen historische Details und Hintergründe dazu.

Die Hotzenwälder Wuhren und die Geschichte des Luttinger Gasthofs "Kranz" standen im Mittelpunkt von zwei Vorträgen im Luttinger "Kranz". Referenten waren Peter Reuß aus Freiburg und Frank Joachim Ebner aus Konstanz. Die Veranstaltung lockte knapp 60 Geschichtsinteressierte an.

Des Themas Hotzenwälder Wuhren nahm sich Peter Reuß, beschäftigt bei der Stadtentwässerung in Freiburg, an. Seine Kenntnisse über den Hotzenwald, berichtete er eingangs, habe er sich, aus Niedersachsen kommend, als Referendar bei der Wasserwirtschaftsbehörde in Waldshut und bei seiner späteren Tätigkeit in Lörrach erworben.

„Von Anfang an haben mich die Wuhren als künstlich angelegte Wasserläufe fasziniert“, begründete er sein Interesse. Ihr genaues Entstehungsdatum sei nicht gesichert, so Reuß. Schätzungen wiesen auf das zwölfte Jahrhundert hin. Als Zweck nannte er unter anderem im Frühjahr das beschleunigte Abtauen des Schnees, um eine längere Vegetationsperiode zu bewirken, eine Bewässerung der Wiesen, die Verwendung des Wassers zum Betreiben von Säge-, Öl- und Getreidemühlen und von Schmiedehämmern sowie für die Erzeugung von elektrischem Strom.

Frank Joachim Ebner stellte sein zweites, gerade neu erschienenes Buch „26 historische Gasthäuser in Baden“ vor. Der aus Albbruck-Albert stammende Autor hat es sich zum Ziel gesetzt, Zusammenhänge zwischen badischer Regionalgeschichte und Gasthaustraditionen auszuleuchten. Traditionsgasthäuser sind für ihn ein bedeutendes Kulturgut: „Mit jedem altehrwürdigen Gasthaus, das verschwindet, verschwindet ein Stück Geschichte.“

Als Quellen dienen ihm nicht nur Urkunden und andere schriftlichen Belege, sondern vor allem Gespräche mit Zeitzeugen und Ortsansässigen. Ein solcher Zeitzeuge war Altkranzwirt Hugo Spehl. Er erinnert sich: „In unserem Haus wurde zwischen 1936 und 1996 die Poststelle von Luttingen untergebracht, und diese war eine der ganz wenigen Möglichkeiten im Dorf zum Telefonieren. Als Kind musste ich nicht selten Dorfbewohner ans Telefon holen oder telefonisch angekommene Nachrichten den Empfängern per Botengang ausrichten.“ Frank Joachim Ebner hat bereits zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben: „25 historische Gasthäuser in Baden“ und „26 historische Gasthäuser in Baden“. Erschienen sind sie im Gmeiner-Verlag in Meßkirch und erhältlich zum Preis von 14,99 Euro.