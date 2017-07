Laufenburg Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg zelebriert eine musikalische Märchenstunde

Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg veranstaltet ein Familienkonzert unter dem Motto Märchenstunde. Das Jugendblasorchester Laufenburg tritt zum ersten Mal auf.

Das berühmte Schneewittchen bekam mächtigen Zwergenzuwachs beim Familienkonzert der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg in der Rappensteinhalle. Getreu dem Motto "Musikalische Märchenstunde" wurden die kleinen Gäste mit bunten Zwergenmützen ausgestattet und durften ganz nah am Geschehen auf Turnmatten vor dem Orchester Platz nehmen. Für die Verpflegung der zahlreichen Zuhörer sorgte die Feuerwehr Laufenburg, die Kaffee und Kuchen ausgab.

Nach einem Einstiegsstück spielte die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg unter der musikalischen Leitung von Klaus Siebold das berühmte Werk "Clarinet on the Town" mit Max Schuchter als Solisten. Dieser zeigte, wie man die Klarinette richtig in Szene setzt und erntete dafür reichlichen Applaus vom Publikum. Weiter ging es mit der musikalischen Untermalung zum Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge", welches von "Märchenonkel" Matthias Kreuser vorgetragen wurde. Die vorgelesene Geschichte wurde durch musikalische Einwürfe des Orchesters auch musikalisch nacherzählt und gewann dadurch noch weiter an Spannung.

Den zweiten Teil des Konzerts durfte das im Mai dieses Jahres neu gegründete Jugendblasorchester Laufenburg, ebenfalls unter der Leitung von Klaus Siebold, bestreiten. Die kleine Besetzung aus Jungmusikern aus Laufenburg und den umliegenden Musikvereinen hatte erst vergangenen September mit ihrer Ausbildung angefangen und bewies dafür bei ihrem ersten Auftritt schon beachtliches Können. Die Zöglinge spielten den Kanon "Bruder Jakob" und Gute-Laune-Lieder wie den "Coconut-Song".

Dabei sah man ihnen die Freude am Musizieren deutlich an. Siebold betonte, dass das neue Orchester weitere Unterstützung gut gebrauchen könne und lud interessierte Kinder in die Proben des Jugendblasorchesters am Freitagabend von 18.45 bis 19.45 Uhr ins Probelokal der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg ein.

Den dritten und letzten Teil des Familienkonzerts gestaltete erneut die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg. Eingestiegen wurde diesmal zünftig mit dem "Florentinermarsch", gefolgt von dem berühmten Rock-Song "Don't stop me now" von Queen, der von Melika Bellal am Alt-Saxophon solistisch untermalt wurde. Das folgende Stück "Beyond the Sea" wurde von Max Schuchter gesungen. Mit einem Medley von den Beatles und dem Erfolgshit "On Stage" von Coldplay zeigte die Stadt- und Feuerwehrmusik musikalische Vielfalt und rundete ihr Konzert mit einem holländischen Marsch ab.