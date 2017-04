Schachen/Hochsal Die Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen spielt Rock und Pop

Die Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen streift bei ihrem Jahreskonzert viele Musikrichtungen. Legenden der Pop- und Rockmusik sind ebenso dabei wie Filmmelodien.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ Getreu diesem Zitat des Philosophen Friedrich Nietzche zelebrierte die Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen ihr Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle in Schachen. Gleich zu Beginn schickten die Musiker das zahlreich erschienene Publikum in den April, indem sie behaupteten, sich mit dem Eintrittsgeld verrechnet zu haben und von jedem Gast deshalb noch einen weiteren Euro verlangen zu müssen. Erst gegen Ende des Abends wurde der kleine Witz dann als Aprilscherz enttarnt. Carina Rüde führte durch das Programm und Dirigent Matteo Genini übernahm die musikalische Leitung.

Begonnen wurde mit der „Libussa-Fanfare“, einem traditionellen Eröffnungsstück. Es folgte der Walzer „Mondnacht auf der Alster“, der besonders die Klänge der Holzblasinstrumente in den Vordergrund hob. „The best of Bond“ vereinte einige der erfolgreichsten Melodien aus der Reihe der Filmklassiker. Beim wiederkehrenden Thema waren besonders die Trompeten zu finden. Mit „Eighties Flashback“ ging es rockig weiter. Das Medley umfasste die Titel „Thriller“ von Michael Jackson, „Time after time“ von Cindy Lauper, „Eye oft the Tiger“ von Surviver und „You give Love a bad Name“ von Bon Jovi. Mit dem „Burgfanfaren Marsch“, einem rassigen Marsch aus der Schweiz, wurde der erste Teil des Konzerts abgeschlossen.

Nach einer Pause ging es weiter mit modernen Melodien. „The best of Phil Collins“ fasste einige der bekanntesten Werke der Musiklegende zusammen wie „In the Air tonight“, „One more night“ und „You can’t hurry Love“. Die Werkausschnitte bestanden aus romantischen Klängen, die sich um das Thema Liebe und Sehnsucht drehten.

Der Titel „Nena!“, zusammengestellt von Peter Kleine Schaars, war ein Medley ihrer Songs „99 Luftballons“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, „Leuchtturm“ und „Nur geträumt“ und eines der intensivsten Stücke hinsichtlich des Zusammenspiels. Weiter ging es mit „Simon and Garfunkel“, benannt nach den Künstlern Paul Simon und Art Garfunkel, was rhythmisch interessant war. Sommer, Sonne und Strandlust brachten die Musiker mit den „Beach Boys Golden Hits“ auf die Bühne. Abgeschlossen wurde mit der Polka „Wenn die Egerländer spielen“, die noch einmal blasmusikalisches Traditionsgut hervorbrachte. Das begeisterte Publikum forderte drei Zugaben; eine davon war „The Lion King“.

Die Vorsitzende der Spielgemeinschaft, Veronika Kaiser, und ihr Stellvertreter Joachim Engelsmann fanden viele lobende Worte für ihre Kameraden. Verabschiedet wurde Baritonist Jürgen Engelsmann. Bernd Huber am Tenorsaxophon konnte dagegen als neuer Mitspieler begrüßt werden. Dirigent Matteo Genini wurde zudem für sein Engagement in den Proben und seine etwas andere Art, die Musiker auf das Konzert vorzubereiten, ausgezeichnet. Insgesamt war es ein abwechslungsreiches Konzert, das für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hatte und die Herzen der Zuhörer erreichte.