Laufenburg/Murg Die Smartphone-App "CityHub" bietet einen schnellen Zugang zu den Gemeindeverwaltungen Murg und Laufenburg

Die Gemeinden Murg und Laufenburg nutzen die Smartphone-App "CityHub" mit zahlreichen Funktionen für Bürger und Touristen.

Seit vergangenem Jahr kooperieren die beiden Gemeinden Murg und Laufenburg mit der Smartphone-App "CityHub" und erleichtern damit Einwohnern nicht nur Schadensmeldungen, sondern machen auch Informationen zu Freizeitangeboten für Touristen schneller verfügbar. Beide Gemeinden ziehen nach der bisherigen Nutzungszeit ein weitgehend positives Resümee, auch wenn Laufenburg sich noch in der Ausbauphase befindet und keine hohen Nutzungszahlen aufweist.

Bereits vergangenes Jahr wurde die Kooperation der beiden Gemeinden Laufenburg und Murg mit der Smartphone-App "CityHub" im Gemeinderat beschlossen. Seitdem arbeiten die beiden Orte stetig an der Verbesserung der Applikation und führen neue Funktionen ein. Die Funktionen sind jederzeit für alle Smartphone-Nutzer abrufbar. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android-Smartphones kostenlos und kann im App- oder Google-Play-Store heruntergeladen werden. Als Nutzer hat man die Option, sich entweder zu registrieren oder die Applikation ohne ein Benutzerkonto zu nutzen. Wer sich registriert, kann dies über die App selbst, Facebook oder Google tun. Hat man einmal Zugriff auf das Menü von "CityHub", bietet die App zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten. So hat man die Möglichkeit, Veranstaltungen und Termine einzusehen, touristische Attraktionen und Informationen abzurufen sowie einen Schaden zu melden. Damit gelangen die Schadensmeldungen binnen weniger Sekunden in das System der Gemeindeverwaltung.

Um die App und insbesondere auch die Schadenmeldungsfunktion nutzen zu können, wird der Nutzer direkt nach dem Herunterladen aufgefordert, seine Standortinformationen zu teilen. Laut Armin Eschbach, EDV-Spezialist der Gemeinde Murg, sei dies datenschutzrechtlich jedoch nicht problematisch. "Man kann den Ortungsdienst deaktivieren, wenn man dies nicht möchte. Letztendlich erfüllt die App in Sachen Datenschutz genau die gleichen Anforderungen wie eine Homepage auch", so Eschbach. Man könne die App außerdem anonym nutzen und müsse sich daher auch nicht registrieren. Wer die App nutzt, ohne seinen Standort zu teilen, kann den Ort manuell auswählen. Auch der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger bestätigt, dass die Daten der Bürger nicht von der Gemeinde eingesehen werden können. "Wir sehen zwar, wo die Problemstelle ist, aber wir wissen nicht genau, wer die Meldung verfasst hat", erklärt Krieger.

Beide Gemeinden betonen, dass das Resümee über die Nutzung der Applikation positiv ausfällt. Amin Eschbach gibt an, dass das Alter der Nutzer gar keine Rolle spielt. "Sowohl junge als auch etwas ältere Einwohner und Touristen nutzen die App mittlerweile", sagt Eschbach. Besonders beliebt sei die App in Murg bei den Wohnmobilnutzern, die sich vor allem für die touristischen Angebote und Informationen interessieren. Doch auch die Schadensmeldung wird immer häufiger genutzt, um Problemstellen in der Gemeinde aufzuzeigen. Dies ist zum Vorteil der Gemeinden, die monatlich für die Wartung und Aktualisierung der App zahlen müssen. Um überhaupt mit dem Dienst zu kooperieren, zahlte die Gemeinde Murg rund 2500 Euro. Auch in Laufenburg waren die Reaktionen bisher positiv. Bürgermeister Ulrich Krieger hätte sich jedoch mehr Aktivität seitens der Bevölkerung gewünscht. "Ich dachte, dass die App mehr wahrgenommen wird. Bisher hatten wir noch keinen Ansturm", so der Bürgermeister. Gleichzeitig verweist Krieger darauf, dass sich in Laufenburg die App noch in der Aufbauphase befindet. "Wir haben 'CityHub' daher noch nicht wirklich stark beworben", sagt Ulrich Krieger.