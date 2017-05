Laufenburg Die Schwimmbäder in Murg und Laufenburg öffnen wieder

Am 12. und 13. Mai beginnt die neue Badesaison in den Schwimmbädern in Laufenburg (D), Laufenburg (CH) und Murg. Die Teams vor Ort sind derzeit im Endspurt.

Während in Laufenburg das Gartenstrandbad bereits am Freitag, 12. Mai, mit einem Tag der offenen Tür, bei freiem Eintritt, die Badesaison eröffnet, ziehen die Bäder in Laufenburg/Schweiz und Murg am Samstag, 13. Mai, nach. Alle drei Bäder halten die Eintrittspreise gegenüber dem Vorjahr unverändert. Von Ende März bis zur Eröffnung hatten sowohl die drei Schwimmmeister, Uwe Abele (Laufenburg), Markus Moll (Laufenburg CH) und Wolfgang Büttner (Murg) mit ihren Mitarbeitern alle Hände voll zu tun, um ihre Bäder für die neue Saison fit zu machen.

Wie Uwe Abele aus Laufenburg bei einem Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, gehörte im Gartenstrandbad unter anderem das Ablassen des Wassers, das während des Winters aus Frostschutzgründen in den Becken belassen wurde, das gründliche Reinigen der Becken und das neue Auffüllen mit Frischwasser, zu den Aufgaben, die er zusammen mit seinem Stellvertreter, der zusätzlich im Schwimmbad von Albbruck angestellt ist, dem Fachangestellten für Bäderbetriebe, Tamas Takacs und dem Rettungsschwimmer, Eyad Fattouh seit Ende März, ausführt.

Neben Rasenmähen und dem Abstrahlen der Beckenränder mit dem Hochdruckreiniger, mussten die technischen Anlagen gewartet werden, die für sauberes, keimfreies Wasser sorgen. Das Naturerlebnisbad Murhena wirbt mit dem Slogan „Erfrischender Badespaß – auch für Allergiker“, da das Badewasser in Murg ohne Chlor, auf natürlichem Weg gereinigt wird.

Die Schwimmbadkioske sorgen dafür, dass es den Badegästen im Schwimmbad und den Zaungästen, die sich an den Tischen davor niederlassen, an nichts fehlt. In Laufenburg sorgt Susanne Fiedler mit besonderem bayerischen Flair und hausgemachten Gerichten für das Wohl ihrer Gäste, während die neuen Pächter im Murhena mit vielen Biersorten und selbst gemachter Currysoße aufwarten können. In Laufenburg (CH) ist Andreas Hermann mit seinem Kiosk daran gelegen, dass die Badegäste ihren Hunger und Durst stillen können.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise der Bäder