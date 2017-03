Laufenburg Die Saisonvorbereitung bringt dem TC Laufenburg viel Arbeit

Auch 2016 herrscht ein reger Spielbetrieb beim TC Laufenburg mit zwei Herren- und einer Mixmannschaft. Der Vorstand wünscht sich noch zahlreiche Helfer für die Arbeiten an den Plätzen vor der Saisoneröffnung.

Die Wahl von Ulf Tonne zum Vorsitzenden und Sportwart sowie Hans-Jörg Ruch zu seinem Stellvertreter und Kassierer war ein wichtiger Tagesordnungspunkt bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Laufenburg. Zur Hauptversammlung waren zehn Mitglieder gekommen. Sie zegten, dass ihnen der Tennisclub wichtig ist und sie an dessen Fortbestand glauben.

Zu Beginn hatte der Vorsitzende Ulf Tonne die Mitglieder begrüßt und sich lobend über die Neugestaltung des Tennisheims geäußert. Andreas Blechinger, Geschäftsführer von Meierling, nutzt seit Dezember 2016 das Tennisheim neben dem Tennisclub als Kantine für zehn bis 15 seiner Mitarbeiter. Er erklärte, er habe in den vergangenen Monaten circa 20 000 Euro für die Instandsetzung der Heizung, der sanitären Anlagen und für Malerarbeiten aufgewendet.

Ulf Tonne berichtete von einem regen Spielbetrieb mit der Herrenmannschaft und der Seniorenmannschaft, die sich in der Kreisliga tapfer geschlagen hätten. Ebenso ist die Mixmannschaft aktiv, die allerdings nicht im Turnierbetrieb spielt. Ein Wermutstropfen war, dass man keine Jugendmannschaft auf die Beine stellen konnte. Bei den Klubmeisterschaften, die im September stattfanden, erreichte Lars Oppermann den ersten Platz, gefolgt von Alexander Berger, Jürgen Gehrke und Ulf Tonne.

Hans-Jörg Ruch legte den Kassenbericht vor, der dank der Mitgliederbeiträge und der Mieteinnahmen fürs Vereinsheim mit einem Plus abschloss, sodass dieses Jahr Mittel zur Verfügung stehen, um die laufenden Ausgaben bezahlen zu können. Thomas Braatz hat den Kassenbericht geprüft. Alle Kontobewegungen sind demnach ordnungsgemäß verbucht. Marika Tröndle nahm im Anschluss die Entlastung von Kassierer und übrigem Vorstand vor, der die Mitglieder einstimmig zustimmten. Als neue Kassenprüfer wurden Alfons Henn und Lars Oppermann gewählt.

Für den Spielbetrieb, der offiziell am 6. Mai beginnt, werden in den nächsten Tagen die Plätze und das Gelände hergerichtet. Für die in diesem Zusammenhang anstehenden Arbeiten werden dringend freiwillige Helfer gesucht, die am Samstag von 9 Uhr an und an den Abenden ab 17 Uhr bei den Arbeiten helfen. „Nur wenn deutlich mehr Mitglieder bei diesen Arbeiten helfen, als dies in den vergangenen Tagen der Fall war, können die Arbeiten bis Mitte April abgeschlossen werden“, erklärte Helmut Berger frustriert. Obwohl der Spielbetrieb zunächst nur bis Ende 2018 gesichert ist, sind dennoch neue Mitglieder im Tennisclub jederzeit herzlich willkommen.





Der Verein

Der 1985 gegründete Laufenburger Tennisclub zählt 98 Mitglieder. Die Tennisanlage befindet sich an der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße und umfasst drei Sandplätze, einen Allwetter-Kunstrasenplatz und ein Clubhaus, das mit der Firma Meierling genutzt wird. Vorsitzender ist Ulf Tonne, Kontakt per Telefon 07763/70 48 06, oder E-Mail (utonne@grieshaber-group.com).