Laufenburg-Grunholz Die Paradiesvögel Grunholz planen Festivitäten zu ihrem 25-jährigen Bestehen

Zum 25-jährigen Bestehen, das die Narrenzunft aus Grunholz 2018 feiert, gibt es einen Kinderumzug und ein Gewinnspiel

2018 steht das Fest zum 25-jährigen Bestehen der Paradiesvögel Grunholz an. Dafür will die Narrenzunft im Januar des kommenden Jahres einen Kinderumzug unter dem Motto „tierisch“ veranstalten. Hierzu sollen umliegende Kindergartengruppen und Familien eingeladen werden sowie Fastnachtscliquen aus der Stadt Laufenburg teilnehmen. Zudem wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem das originellste Kostüm mit einem Preis belohnt werden soll. Im Anschluss an den Kinderumzug laden die Paradiesvögel noch auf einen Umtrunk am Grunholzer Bolzplatz ein.

Zunächst blickten die Paradiesvögel bei ihrer Hauptversammlung im Gasthaus „Engel“ in Luttingen zurück auf das vergangene Jahr. Zunftmeister Patrick Sibold führte durch die Tagesordnung und verlas den Jahresbericht. Im vergangenen Jahr konnten fünf neue „Vögel“ aufgenommen werden. Dazu zählen Santina Hebenstreit, Alisha Hebenstreit, Oliver Schumacher, Aljona Buresch und Emilien Wittenmeyer. Am 1. Mai fand die jährliche Wanderung statt. Diesmal ging es von Grunholz aus Richtung Rotzel zum Spanferkel-Essen.

Im Juni dann gestalteten die Paradiesvögel ihr dreitägiges Hüttenwochenende. Im darauffolgenden Juli standen der Bolzplatzputz sowie der Dorfhock an, welcher aufgrund des schönen Wetters und der Übertragung des EM-Endspiels aus Frankreich als Erfolg verzeichnet werden konnte. Auch der Waffelverkauf der Jugend beim Apfelmarkt in Laufenburg und der Glühweinplausch im Dezember stellten im vergangenen Jahr wieder zwei der Haupteinnahmequellen der Paradiesvögel dar.

Im Februar 2017 ging es dann los mit dem Fasnachts-Treiben. Teilgenommen wurde beim Bunten Abend der Enzebächle-Füchse Binzgen und beim Nachtumzug in Görwihl. Ebenso das Narrentreffen in Dogern und der Tiermaskenumzug in Durbach, wohin es mit dem Bus ging, standen auf dem Programm. Die „Städtlefasnacht“ in Laufenburg wurde durch die Teilnahme am „Hexefüür“ und am Sonntagsumzug unterstützt, vor dessen Beginn die Neumitglieder feierlich getauft wurden. Am Sonntagsumzug nahmen die Paradiesvögel auch wieder mit ihrem eigenen Wagen teil.

Wenige Wochen später nahmen einige Mitglieder der Narrenzunft an der Laufenburger Stadtputzaktion teil. Und auch am französischen Karneval der Fastnachtsfreunde in Le Croisic nahmen Paradiesvögel teil, was bereits zu vierjähriger Tradition geworden ist.

„Unsere Gemeinschaft fällt vielen ins Auge; auf den Spaß, den wir haben, sowie die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel von Familien, Jugendlichen und Einzelmitgliedern können wir sehr stolz sein“, lobte Zunftmeister Patrick Sibold zum Abschluss seine Paradiesvögel.

Der Verein

Die Narrenzunft Paradiesvögel Grunholz wurde im Jahr 1993 gegründet. Jedes Jahr unterstützen die Mitglieder das fasnächtliche Brauchtum und nehmen an zahlreichen Umzügen und Fasnachts-Aktivitäten teil. Zunftmeister ist Patrick Sibold. Er wird vertreten durch Francesco Gargano.