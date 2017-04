Stadenhausen Die Obsternte in Stadenhausen fällt dieses Jahr aus

Die Fröste der vergangenen Nächte sorgen nahezu für einen Totalausfall bei den Obstkulturen in dem Laufenburger Stadtteil.

Die Stadenhauser Obstbauern werden dieses Jahr kaum etwas zu ernten haben. Die Fröste der vergangenen Nächte haben in ihren Kirsch- und Apfelkulturen große Schäden verursacht. "Definitiv kann ich das erst erst in zwei Tagen beziffern. Doch die Tendenz geht zu 100 Prozent Ausfall", sagt Erich Matt am Freitag unserer Zeitung. Ein ähnliches Bild zeichnet seine Nachbarin Irmgard Bächle: "Die Kirschen sind komplett kaputt, die Äpfel wohl zu 90 Prozent." Ein Großteil der Bäume stand gerade in Vollblüte und war deshalb besonders empfindlich, als die Temperaturen auf bis -5 Grad fielen. Auch andere Kulturen wie Nüsse oder Kiwis erlitten schwere Frostschäden.