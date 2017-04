Laufenburg Die Neugestaltung der Freianlagen Rappenstein beginnt in Kürze

Mit der Vergabe des ersten Auftrags hat der Gemeinderat Laufenburg den Startschuss für die Neugestaltung der Freianlagen Rappenstein gegeben. Die Aufteilung der Arbeit in Gewerke zahlt sich aus Sicht der Stadt aus.

Laufenburg (msb) Die Laufenburger Firma Weber-Bau wird die Tiefbau-, Beton- und Wegebauarbeiten an den Freianlagen Rappenstein übernehmen. In jüngster Sitzung vergab der Gemeinderat den Auftrag an das Bauunternehmen zum Angebotspreis von rund 570000 Euro. Die einzige Gegenstimme gegen die Auftragsvergabe gab es von Bernhard Gerteis (FW).

Wie Bürgermeister Ulrich Krieger dem Gemeinderat darstellte, fallen die Kosten zwar unterm Strich um gut 27000 Euro höher aus als bei der ursprünglichen Planung von 2015 zugrunde gelegt. Allerdings würden im Vergleich zur ersten Ausschreibung im vergangenen Jahr gut 18000 Euro gespart. Zur Erinnerung: Im Februar 2016 hatte der Gemeinderat bereits eine Ausschreibung der Arbeiten beschlossen, vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln aus der Sportstättenförderung. Diese war im Mai vergangenes Jahr zwar eingegangen. Die darauf folgende Ausschreibung war aus Sicht der Stadtverwaltung allerdings ein Fiasko: "Das günstigste Angebot lag um 25 Prozent über dem Planansatz", so Bürgermeister Krieger. Grund sei die brummende Konjunktur gewesen, verbunden mit der Folge, dass die meisten Handwerksbetriebe sich vor Aufträgen kaum retten können.

In der Folge habe die Stadt sich dazu entschlossen, den Druck aus der Sache zu nehmen. Die vergangenen Monate habe die Verwaltung genutzt, um das Gesamtpaket Freianlage Rappenstein in Zusammenarbeit mit der Planungsgesellschaft BHM in einzelne Gewerke aufzuteilen: "Das hat sich gelohnt", ist sich Krieger sicher. Neun Firmen hätten Angebotsunterlagen auf dem Rathaus abgeholt, lediglich zwei gaben ein Angebot ab, das wirtschaftlichste stammte eben von der Firma Weber-Bau. Die Kostensteigerung im Vergleich zur ursprünglichen Berechnung sei in erster Linie auf die allgemeine Teurungsrate zurückzuführen.

Im Übrigen zeigte sich Krieger mit der Arbeit des Planungsbüros BHM hoch zufrieden. Diese Ansicht teile auch der Gemeinderat, daher habe das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Bruchsaler Unternehmen auch mit der Planung des 2. Abschnitts zu beauftragen.