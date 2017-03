Laufenburg/CH Die "Matthäus-Passion" in ihrer Urform

Bewegendes Kirchenkonzert in St. Johann Laufenburg. Diroigent Hans Bergmann, Chor Harmonia Sonora und Orchester Musica Poetica zeigen einen unbekannten Johann Sebastian Bach.

In der Laufenburger Stadtkirche St. Johann erklang am Samstagabend eine ganz andere "Matthäus-Passion" als allgemein bekannt – Bachs Frühfassung. Knapp 100 Zuhörer aus beiden Teilen Laufenburgs, die der Einladung der grenzüberschreitenden Kulturkommission Brücke zu diesem Konzert gefolgt waren, erlebten eine die Herzen öffnende Musik. Dargeboten wurde sie unter musikalischer Leitung von Hans Bergmann vom Vokalensemble Harmonia Sonora Basel und vom Orchester Musica Poetica Freiburg , die sich der Wiederaufführung unbekannter oder vergessener Werke verschrieben haben.

Johann Sebastian Bachs "Matthäus-Passion" gehört zu den bedeutendsten und bekanntesten Werken der Barockmusik. Die 1727 zu Karfreitag im Vespergottesdienst an der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Komposition gilt als eine der wichtigsten in Bachs Œvre. Die "Passion" mit ihren überwältigenden Chören und ergreifenden Arien erklingt jedes Jahr an unzähligen Orten der Welt. Doch es ist meist die 1736 überarbeitete Version der Urfassung, die da geboten wird.

Den 18 Musikern und neun Sängern verlangte die Erstfassung neben Können und Einfühlvermögen vor allem viel Kraft ab. Die zehnminütige Pause abgerechnet, dauerte das Konzert fast drei Stunden. Ununterbrochen war in dieser Zeit die Continuo-Gruppe mit Bettina Seeliger an der Orgel, Patrick-Gordon Seiffert an der Laute, Kathrin Hirzel am Violoncello und Ingo Schlüchtermann an der Violone gefordert. Denn anders als in den Aufführungen nach der Spätfassung gab es bei diesem Konzert statt zwei nur eine Continuo-Gruppe für beide Chöre.

Bei den Sängern hatten vor allem Bass Sebastian Mattmüller, der den Jesus sang, und der in Laufenburg beheimatete Tenor Tino Brütsch, der den Evangelisten sang, ein enormes Pensum zu erfüllen. Brütsch markante Tenorstimme trug sicher die vielen Rezitative des Evangelisten vor. Mattmüllers Bass hatte etwas weniger Rezitative, dafür aber die ein oder andere Arie zu bewältigen.

Beide Sänger sangen zudem Chorpartien und Choräle. (Letztere stammen oft aus der Feder von Paul Gerhardt und wurden bei Aufführungen der "Passion" in der Barockzeit von der gesamten Gemeinde mitgesungen.) Im Unterschied zur Werkfassung von 1736 waren Solisten und Chor personell nicht getrennt. Beide Chöre waren solistisch besetzt, alle ihre Mitglieder hatten auch Solistenrollen zu singen. Besonders imponierte dabei der Countertenor Georg A. Bochow, der einen wunderschön klaren Alt sang. Seine mit Sopranistin Beatrice Voellmy am Ende des ersten Teils gesungene Arie "So ist mein Jesus nun gefangen" gehörte zu den Höhepunkten der gesamten Aufführung. Erwähnt werden muss auf jeden Fall auch der Bass Jürgen Orelly in den Solorollen des Judas, des Pilatus und des Hohepriesters. Gefühlvolle Soli boten an der Violine Andrea Bergmann und Irene Engelhardt. Bei der von Beratrice Vollmey vorgetragenen Arie "Aus Liebe will mein Heiland sterben" kamen die Oboen und Traversflöten zum Tragen.