Luttingen Die Jugendabteilung des SV Luttingen zieht ein positives Fazit über das vergangene Jahr

Die D-Jugend-Mannschaft des SV Luttingen freut sich über den Klassenerhalt in der Kreisliga. Die Trainer vermitteln auch wichtige Werte wie Zusammenhalt.

Die Jugendabteilung des SV Luttingen traf sich zu ihrer Hauptversammlung im Vereinsheim des SV Luttingen. Jugendleiter Kurt Oberländer führte durch die Tagesordnung. Aktuell bestehe der SV Luttingen aus 22 aktiven Sportlern, die in zwei Mannschaften aufgeteilt sind. Im vergangenen Jahr habe sich die Spielgemeinschaft zu acht Versammlungen zusammengefunden, um Organisatorisches zu regeln. Als besondere Höhepunkte der vergangenen Saison sei die Teilnahme am Altstadtlauf in Bad Säckingen zu verzeichnen, der alljährliche Maihock mit Bewirtung, die Bereitstellung einer Burger-Bar am Slowup, der gemeinsame Ausflug zur Saisoneröffnung des SC Freiburg gegen den AC Mailand und die Teilnahme am Sommerabschlussfest in Binzgen.

Zudem habe sich der Spieler Raphael Schatz zum Jugendschiedsrichter ausbilden lassen. „Er hat letzten Samstag bereits ein Spiel der D2-Mannschaft gepfiffen, was ihm sehr gefallen hat und was er sehr gut gemeistert hat“, betonte Kurt Oberländer. Kassiererin und Schriftführerin Martina Ebner berichtete von elf Treffen der Jugendabteilung. Die wichtigsten Inhalte waren hierbei die Weitergabe bestimmter Informationen von Jugendtrainern an Jugendleiter. „Die Arbeit in der Spielgemeinschaft wird immer enger“, hob Ebner dabei positiv hervor. Es werden zudem Bewirtungen organisiert, Trikots- und Materialbeschaffungen besprochen und im vergangenen Jahr auch der Laufenburger Städtepokal geplant, der in Luttingen ausgetragen wurde.

Jugendtrainer Christian Eschbach sprach von 26 Jugendlichen der Jahrgänge 2004/2005, die von ihm selbst, Felix Ebner und Gaetano Ludici aus Luttingen, Timo Bernauer aus Öflingen und Jan Gruber aus Rotzel trainiert werden. Im vergangenen Jahr wurde der Abstieg der D-Jugend-Mannschaft verhindert, sodass man noch in der Kreisliga spiele. Aktuell befindet sich die Mannschaft zwar in der hinteren Tabellenhälfte; die Gegner seien punktetechnisch aber in greifbarer Nähe.

„Als Erfolg verzeichnen wir im letzten Jahr den Sieg unseres eigenen SG-Turniers“, lobte Christian Eschbach. Auch mit der Anwesenheitsstatistik von 85 Prozent beim Training und den Spielen sei er zufrieden. „Mittlerweile konnten auch die vier Immigranten in die Mannschaft finden und sich gut integrieren“, so Eschbach. Neben dem vorrangingen Spaßfaktor und dem Sport vermitteln die Trainer auch andere wichtige Werte wie die Zusammenarbeit. Das Ziel sei es nun, eine gute Rückrunde hinzulegen. Veränderungen gab es hinsichtlich der Mitgliederbeiträge. Abgestimmt und einstimmig angenommen wurden eine Erhöhung des Beitrages für ein Kind auf 40 Euro und für das zweite Kind auf 20 Euro, sodass jedes weitere Kind gratis mitspielen dürfe.

Der Verein

Der Sportverein Luttingen wurde im Jahr 1970 gegründet. Er gehört einer Spielgemeinschaft in Kooperation mit dem SV Hänner, dem FC Rotzel und dem FC Binzgen an. 29 Trainer und Betreuer trainieren 180 aktive Sportler in neun Mannschaften. Leiter der Jugend ist Kurt Oberländer.