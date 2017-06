Laufenburg Die Gemeinde Laufenburg und das DRK ehrt 18 Blutspender

Gemeinde und DRK-Ortsverein ehren besonders fleißige Blutspender. Karl Kaiser und Karl-Heinz Merz waren bereits 100 Mal dabei.

Wenn alle 9000 Bürger Laufenburgs auf einen Schlag zum Blutspenden gingen, würde das nicht ausreichen, um den täglichen Bedarf an Blut in Deutschland zu decken. Denn laut Statistik braucht es 16 000 Blutkonserven täglich. Und da sich Blut bis heute synthetisch nicht herstellen lässt, ist der Gang jedes einzelnen zu den Blutspendeterminen umso wichtiger.

„Blut ist ein ganz besonderer Saft“, befand einst auch schon Johann Wolfgang von Goethe, den Bürgermeister Ulrich Krieger anlässlich der jüngsten Ehrung fleißiger Blutspender aus Laufenburg zitierte. Sein Dank wie auch jener der beiden DRK-Vorsitzenden Bernhard Hasieber aus Laufenburg und Karl Jäckle aus Luttingen galt daher zum einen den Blutspendern, aber auch all jenen Helfern, ohne die kein Blutspendetermin stattfinden könnte. Bernhard Hasieber hatte außerdem die Statistik von den Terminen aus dem Jahr 2016 mitgebracht. Der erste Blutspendetermin brachte 120, der zweite Termin dann 140 Blutkonserven. Zu den erfahrenen Spendern gehörten in diesem Jahr unter anderem Karl Kaiser und Karl-Heinz Merz, die beide bereits 100 Mal an den Blutspendeterminen teilgenommen haben.

Auf der Ehrungsliste des DRK standen in diesem Jahr 18 Personen: Jeweils 100 Mal spendeten Karl-Heinz Merz und Karl Kaiser, 50 Mal Anneliese Schmid, Michael Kollakowski und Dora Engesser, 25 Mal Uwe Weber, Gisela Tröndle, Jürgen Reber, Biagio Pillitteri, Tanja Müller, Helga Grieshaber, Christian Böhler und Christian Binder, zehnmal spendeten Silvia Hasieber, Katharina Fahnenstiel, Ilona Bildl, Andrea Bernauer und Christian Balbierz.

in der Hans-Thoma-Schule findet am Mittwoch, 21. Juni, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr statt.