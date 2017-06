Murg/Laufenburg Die A 98 wird für Wartungsarbeiten gesperrt

Das Straßenbauamt des Landratsamts teilt mit, dass die Autobahn 98 zwischen Murg und Hauenstein von 6. bis 8. Juni in zwei Abschnitten gesperrt wird.

Die A 98 wird in der kommendne Woche für die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Tunnel Rappenstein und Groß Ehrstädt sowie für die Mäharbeiten am gesamten Streckenabschnitt für mehrere Tage für den Verkehr gesperrt, schreibt das Straßenbauamt im Landratsamt Waldshut in einer Pressemitteilung. Demnach werden am Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Murg-Rothaus und Laufenburg Arbeiten an der Betriebstechnik sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten in den Tunneln durchgeführt. Gleichzeitig führt die Straßenmeisterei die notwendigen halbjährlichen Mäh- und Reinigungsarbeiten auf diesem Streckenabschnitt durch.

Die Sperrung des Abschnitts Murg/Laufenburg ist am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Juni, jeweils von 8 bis 18 Uhr vorgesehen. Der Verkehr wird für die Dauer der Sperrung über die L 154 durch Murg und Laufenburg umgeleitet. Im Anschluss wird die A 98 am Donnerstag, 8. Juni, zwischen den Anschlussstellen Laufenburg und Hauenstein für den Verkehr gesperrt. Es werden an diesem Streckenabschnitt ebenfalls die halbjährlichen Mäh- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Sperrung der Umfahrung Luttingen ist am Donnerstag, 8. Juni, von 8 Uhr bis 18 Uhr vorgesehen. Der Verkehr wird für die Dauer der Sperrung über die L 154 Hauenstein – Luttingen – Laufenburg umgeleitet. Zusätzlich wird während der Sperrzeiten zwischen der Andelsbachtalbrücke bei Laufenburg und der Abfahrt Hauenstein die Fahrbahnmarkierung erneuert. Die Erneuerung wurde notwendig, um die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Das Landratsamt bittet alle von der Maßnahme betroffenen Bürger um Verständnis für während der Sperrungen auftretende Behinderungen.