Laufenburg Deutsch-französischer Freundeskreis Laufenburg Le Croisic zieht Bilanz

Mit gemeinsamen Feiern in Laufenburg und Le Croisic stärkt der deutsch-französische Freundeskreis seine Bindungen. Mitglieder bestätigen bewährten Vorstand.

Laufenburg (her) Dass die Partnerstadt des Deutsch-Französischen Freundeskreises Laufenburg Le Croisic, Emmanuele Macron mit 71,9 Prozent zum neuen Staatspräsidenten gewählt hat, bewertete Vorsitzender Torsten Amann bei der Hauptversammlung, die am Donnerstagabend in der Alten Post in Laufenburg stattfand, besonders positiv. Die 20 Mitglieder, die der Einladung gefolgt waren, stimmten den Ausführungen von Amann zu, der in seinem Jahresbericht die vielen Aktivitäten des Freundeskreises, besonders in Verbindung mit dem 150. Feuerwehrjubiläum, geleistet hat. Dabei wurde die 40 Jahre dauernde Freundschaft zwischen der Feuerwehr und dem Seenotrettungsdienst, an der eine Delegation von 30 Personen aus Le Croisic teilnahm, gepflegt. Mit einem Buchpreis hat der Freundeskreis die herausragenden Leistungen von Jasmina Bellalm im Fach Französisch belohnt. Am 4. September fand in der Codmananlage ein Grillfest, mit einem kleinen Boulespiel statt, zu dem Familie Ladegast den Grill von Harald Jung, für die 20 Gäste, die der Einladung gefolgt waren, anfeuerte. Auch in diesem Jahr ist ein Grillfest am 23. Juli geplant. Acht Gäste aus Le Croisic waren zur Fasnacht nach Laufenburg gekommen und feierten zusammen mit den Laufenburger Fasnachtsvereinen. Sie wurden im neuen Feuerwehrhaus von Bürgermeister Ulrich Krieger mit einem dreifachen Narri! Narro! begrüßt.

Dafür revanchierte sich eine 20-köpfige Gruppe vom Hochrhein, die zum närrischen Spektakel vom 7. bis 10. April, für drei Tage an den Atlantik gereist war. Da die eher jüngeren Leute, die sich in den Fasnachtsvereinen engagieren, auch ohne große Französischkenntnisse Kontakt finden, sieht Amann auf dieser Schiene die Entwicklung des Deutsch Französischen Freundeskreises für ein jüngeres Publikum.

Im April besuchte eine Gruppe von 45 Personen aus Le Croisic unter der Leitung von Ludo Debec den Chor Sant Martin in Luttingen, wobei der Freundeskreis den Chor bei der Unterbringung der Gäste unterstützte. Der Kassenbericht von Marita Höckendorff schloss mit einem kleinen Minus ab, was der Verein angesichts eines stolzen Kassenbestandes verkraften kann. Die Entlastung durch die beiden Kassenprüfer Heidi Amann und Klaus Lange war reine Formsache. Danach führte Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle sowohl die Entlastung des Vorstandes, als auch dessen einstimmige Wiederwahl durch. Er setzt sich aus Torsten Amann (Vorsitz), Nadia Amann (Vertreterin), Martina Höckendorff (Kassiererin), Antje Maurer (Schriftführerin) und den drei Beisitzern, Margarete Jung, Doris Schlegel und Norbert Lederle zusammen. Die Kasse prüfen weiterhin Heidi Amann und Klaus Lange.

In seinem Grußwort dankte Tröndle im Namen von Bürgermeister und Gemeinderat für die Unterstützung des Freundeskreises bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses und der Pflege der Jumelage.

Laufenburg Le Croisic wurde im Jahr 1981 gegründet und zählt 122 Mitglieder.Weitere Infos im Internet: