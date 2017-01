Laufenburg Der Tischtennisclub Laufenburg kürt einen Neujahrsmeister

Torsten Weierstall sichert sich erstmals den Sieg beim Urs-Erdin-Gedächtnis Pokal des Tischtennisclubs Laufenburg.

Zum 33. Mal wurde beim Tischtennisclub (TTC) Laufenburg um den Urs-Erdin-Gedächtnis-Pokal gespielt. Das Turnier wird in Gedenken an den 1984 im Alter von 21 Jahren tödlich verunglückten Laufenburger Tischtennisspieler Urs Erdin veranstaltet. 20 Aktive, darunter zwei Gastspieler und zwei Jugendspieler des Vereins, kämpften um den begehrten Pokal. Es wurde nach dem System gespielt, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde: Schwächere Spieler erhielten einen Vorsprung, der bis zu sieben Punkte betrug. Neujahrsmeister und Wanderpokalgewinner wurde erstmals Torsten Weierstall, der im Endspiel Bernhard Bürgin mit 3:1 Sätzen besiegte. Dies schreibt der Tischtennisclub in einer Pressemitteilung.

1. Torsten Weierstall, 2. Bernhard Bürgin, 3. Enzo Rinaldi, 4. Salko Alajbegovic, 5. Wolfgang Herzog, 6. Dietmar Fritsch, 7. Joachim Groten, 8. Bernard Schafer, 9. Gerd Hafner, 10. Andreas Müller, 11. Peter Weinmann, 12. Christian Gleichauf, 13. Lothar Bächle, 14. Holger Kutzsche, 15. Hans Saurer, 16. Jonas Tröndle, 17. Woldemar Bannasch, 18. Osama, 19. Fabian Strauch, 20. Stefan Holzweiss.