Laufenburg Der Stadtpokal ist hart umkämpft  C.S.I. Laufenburg holt sich die Trophäe

Der C.S.I. Laufenburg hat sich den diesjährigen Laufenburger Stadtpokal geholt, dicht gefolgt vom gastgebenden SV Luttingen. Auch wenn die Luttinger den Titel nicht verteidigen konnten, sind sie dennoch sehr zufrieden mit dem Verlauf des Turniers.

Luttingen – Der Stadtpokal von Laufenburg ging 2017 an den C.S.I. Laufenburg gefolgt vom SV Luttingen und dem FC Rotzel. Auch in diesem Jahr hat der SV Luttingen den Stadtpokal von Laufenburg ausgerichtet. Die übrigen Vereine, die SG Niederhof-Binzgen, der FC Laufenburg-Kaisten und der SV 08 Laufenburg, die ebenfalls am Turnier teilnahmen, waren dankbar, dass der SV Luttingen dazu bereit war. „Der SV Luttingen konnte sein Sportplatzfest mit diesem Turnier verbinden, weshalb dies für uns eine gute Gelegenheit war, uns zu präsentieren“, erklärte Kurt Oberländer, Jugendleiter des SV Luttingen, der das gesamte Turnier moderierte.

Während im vergangenem Jahr der SV Luttingen mit einem Sieg gegen die SG Niederhof-Binzgen ins Turnier startete, begann er in diesem Jahr mit einer 1:2 Niederlage, die auch den neuen Trainer, Andre Beckmann, schmerzte, zumal ein Elfmeter nicht verwandelt werden konnten. Nach den sechs Spielen, die am Freitag ausgetragen wurden, rangierte der SV Luttingen nur auf dem fünften Platz. Bei den insgesamt 15 Spielen, die die sechs Mannschaften, jeder gegen jeden am Freitagabend und Samstag austrugen, ging es, was die Platzierung betrifft, hin und her.

Während im vergangenen Jahr des SV Luttingen als klarer Sieger (15 Punkte) aus dem Turnier hervorging, hat sich in diesem Jahr ein anderes Bild ergeben: Gewinner des Stadtpokals wurde der C.S.I. Laufenburg (11 Punkte), dicht dahinter der SV Luttingen (10 Punkte), der sich noch auf den zweiten Platz vorschob. Auf den weiteren Plätzen folgten: der FC Rotzel (6 Punkte), der FC Laufenburg/Kaisten (ebenfalls 6 Punkte), die SG Niederhof-Binzgen (5 Punkte) und der SV 08 Laufenburg (2 Punkte). Sabri Fallak und Antonio Madonia leiteten als Verbandsschiedsrichter die Spiele souverän. Sie hatten die Spiele immer im Griff. Allerdings mussten sie einmal einen Spieler mit einer gelb-roten Karte vom Platz stellen.

Auch die Vorspiele der Jugendmannschaften, die vom SC Freiburg, dem SV 08 Laufenburg und der SG Luttingen ausgetragen wurden, wurden vom Publikum mit Interesse verfolgt: Hier belegte der SC Freiburg den ersten Platz, gefolgt von dem SV 08 Laufenburg und der SG Luttingen. Auch in diesem Jahr zeigten die Jugendlichen vom SC Freiburg ihre große Klasse, in dem sie ihre beiden Spiele mit vielen Toren für sich entschieden. Schiedsrichter Raphael Schatz leitete die Spiele. Er hatte allerdings für die vielen Tore, die der SC Freiburg schoss, keinen Platz mehr auf seiner Spielerkarte, weshalb er sich auf die Ansage des Stadionsprechers, Kurt Oberländer, verließ.

Auch dank des beständigen Wetters, das an beiden Tagen herrschte, war das Publikumsinteresse sehr groß, sodass der SV Luttingen mit seiner Bewirtung gute Umsätze machte. Besonders beim anschließenden Sportplatzfest mit DJ Hölzle war das Vereinsheim am Sportplatz Luttingen voll besetzt, was auch an den übervollen Parkplätzen beidseits des Sportplatzes zu ersehen war.

Simon Wohner, Vorsitzender des SV Luttingen erklärte, dass der SV Luttingen mit dem Ablauf des Stadtpokal-Turniers und dem anschließenden Sportplatzfest vollauf zufrieden sei.