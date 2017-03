Laufenburg Der Schlossereibetrieb Metalllix Kirves freut sich über den dritten Platz im Ranking "Gründer des Jahres 2016"

Der laufenburger Schlossereibetrieb Metalllix Kirves startet durch und möchte sein Geschäft erweitern. Es erhielt den dritten Platz beim Voting \"Gründer des Jahres 2016\" der Handwerkskammer Konstanz.

Mit Platz drei und 27 Prozent der Stimmen verpasste das junge Unternehmen Metalllix Kirves GmbH, das seit Mai 2016 seinen Firmensitz in der Heinrich-Brockmann-Straße in Laufenburg hat, den ersten Platz beim Wettbewerb „Gründer des Jahres 2016“. Der Betrieb verfehlte das Voting, das bei der Handwerkskammer Konstanz vom 9. bis 23. Februar lief, äußerst knapp.

Zuvor war das Unternehmen im vergangenen Jahr zum Gründer des Monats gekürt worden. Mit der positiven Erfahrung und etwa 460 erhaltenen Stimmen ist das Ehepaar Evelyn und Felix Kirves äußerst zufrieden und will zu einem Klein- und Mittelbetrieb in Laufenburg wachsen. Dabei rechnen sie mit der Unterstützung der Laufenburger Bevölkerung.

Metallbaumeister Felix Kirves, der seine Meisterprüfung 2012 vor der Handwerkskammer in Konstanz abgelegt hat, stammt aus Albbruck. Bereits im Jahr 2015 hat er in der Garage seiner Familie in Albbruck begonnen, die ersten Aufträge und Sonderanfertigungen im Metallbereich auszuführen. Daneben war er noch als Meister und Abteilungsleiter in einem mittelständischen Betrieb angestellt.

Mithilfe der umfangreichen Metallbearbeitungsmaschinen, wie Blechschere und Abkantpresse, die er im vergangenen Jahr von der Schlosserei Eckert übernommen und gekauft hat, ist er bestrebt, seine Position in Laufenburg auszubauen und schrittweise zu erweitern. Der Metallbauer kombiniert gerne Metall als Basiselement mit anderen Stoffen wie Glas, Holz, Stein, Naturfasern und Kunststoffen. Kunden sollen den klassischen Metallbau mit vielen gestalterischen Elementen bei Metalllix wiederfinden.

Um auf individuelle Wünsche seiner Kunden noch besser eingehen zu können, hat seine Ehefrau Evelyn neben ihrer kaufmännischen Ausbildung einen einjährigen Fernlehrgang in Raumgestaltung und Innenarchitektur absolviert. Die Kombination der beiden aus Handwerk und gestalterischer Kreativität stellt den besonderen Charakter der Geschäftsidee dar.

Als gelernte Kauffrau unterstützt Evelyn Kirves ihren Mann außerdem beim Ausarbeiten von Kundenaufträgen, beim Einkauf und sämtlichen administrativen Aufgaben. Zusammen mit dem gelernten Schlosser Adrian Bernauer und zwei Aushilfen bilden sie ein fünf Personen starkes Team, um die Aufträge ihrer Kunden termingerecht ausführen zu können. Die Metalllix Kirves GmbH arbeitet im Sondermaschinenbau mit ansässigen Firmen zusammen. Außerdem kooperiert sie mit anderen Handwerksbetrieben in der Region, was die Eheleute als bereichernd und kollegial empfinden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens ist die Gestaltung mit Glas, welches individuell und kreativ einsetzbar sei. Bedruckt oder lackiert sei dieses Material gerade als Küchenrückwände gefragt. Aber auch in Verbindung mit Metall sei es funktionell einsetzbar. Auch in der Gartengestaltung kämen immer mehr Elemente aus Eisen, Stahl und Glas zum Einsatz, wie beispielsweise der rostende Cortenstahl oder der Schaschlik-Grill aus Edelstahl, welcher in verschiedenen Größen gefertigt wird. Um die Qualität der ausgeführten Arbeiten zu festigen und auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein, befindet sich der Meisterbetrieb derzeit in der Zertifizierungs-Phase.

Das Unternehmen

Die Metalllix Kirves GmbH hat seit Mai 2016 seinen Sitz in der Heinrich-Brockmann-Straße, in den Räumen der ehemaligen Schlosserei Eckert. Mit fünf Beschäftigten (dem Ehepaar Kirves, einem Fachangestellten und zwei Aushilfen) ist die Firma auf die Herstellung von Sonderausführungen spezialisiert. Kontakt per Telefon 07763/80 17 31 oder E-Mail (lix@metalllix.de).

Informationen im Internet: