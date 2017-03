Laufenburg Der Mut des Chors Binzgen wird belohnt

Musical \"Amazing Grace\" auf der Bühne des Pfarrheims Laufenburg. Drei gutbesuchte Vorführungen belohnen den Mut der Akteure.

Laufenburg – Wer sagt, ein Mensch könne sich nicht ändern. Das Musical „Amazing Grace“ von Andreas Malessa und Tore W. Aas zeigt etwas anderes. Es wurde am Wochenende in drei Aufführungen vom Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen auf die Bühne des Pfarrheims Heilig Geist in Laufenburg gebracht.

Vom Kapitän eines Sklavenschiffes zum Landpfarrer und Kämpfer gegen den Sklavenhandel in Großbritannien – das ist die wahre Geschichte des John Newton. Er war es auch, der mit "Amazing Grace" einen der bekanntesten Gospelsongs der Welt komponierte. Ein Lied, das bis heute für Freiheit und Gleichheit steht und durch Martin Luther King zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung wurde.

Der Kinder-, Jugend- und Elternchor brachte das Musical mit viel Aufwand unter der Leitung von Chorleiterin Christine Böhler auf die Bühne. Die Musik war bestimmt von Gospelklängen, immer wieder gemischt mit anderen Stilrichtungen. John Newton wurde gespielt von Andreas Dickerhof, seine Frau Polly von Claudia Grolm. Eine Mammutaufgabe war die Aufführung für den Chor, der die gesamten zwei Stunden über auf der Bühne stand, Erholung gab es nur während der halbstündigen Pause.

Immer wieder traten einzelne Sänger zu ihren Soli aus dem Chor heraus und brachten dem Publikum die Geschichte von John Newton nahe.

Und diese Geschichte ist bewegend, tragisch und anrührend. 1725 wird Newton in London geboren. Seine Mutter stirbt früh, die Stiefmutter steckt den kleinen Jonny ins Kinderheim. Als er zur Ausbildung nach Jamaika soll, fährt das Schiff ohne ihn ab. Allerdings begegnet er am Hafen seiner entfernten Cousine Polly Catlett. Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick ineinander, von einem gemeinsamen Leben können sie aber lange Jahre nur träumen. John wird gekidnappt und für die britische Marine zwangsrekrutiert. Als er versucht zu fliehen, wird er geschnappt. Auf Fahnenflucht steht eigentlich die Todesstrafe, John wird jedoch lediglich ausgepeitscht.

Newton fällt jedoch immer wieder durch schlechtes Benehmen auf. Als er den Plan schmiedet, den Kommodore des Schiffes zu ermorden, wird er unehrenhaft entlassen und gegen zwei andere Matrosen eingetauscht. So landet er in Afrika, wo er Wachmann in einem Sklavenlager in Sierra Leone wird. Mit dem Versprechen auf eine große Erbschaft wird er im Auftrag Pollys von einem Kapitän nach England zurückgelockt. Polly will verhindern, dass ihr Jonny völlig verroht. Die Hoffnung auf das Erbe zerschlägt sich für Newton. Zwar heiraten Polly und John im Jahr 1750, sind aber völlig mittellos.

Um zu Geld zu kommen, heuert John als Kapitän für drei Sklaventransporte an. Viele der Sklaven sterben auf den Reisen. Angewidert vom Menschenhandel gibt Newton sein Kapitänspatent zurück und will Pfarrer werden. Sieben Jahre muss er warten, bis sich sein Wunsch erfüllt. Die einen zweifeln zunächst wegen seiner Vergangenheit an ihm, anderen ist er zu fromm. In der Silvesternacht 1772/73 schreibt er Amazing Grace nach dem Selbstmordversuch eines jungen Freundes und trägt es an Neujahr seiner Gemeinde vor.

Zusammen mit dem jungen Adligen William Wilberforce, der Abgeordneter im britischen Oberhaus ist, beginnt Newton gegen den Sklavenhandel zu kämpfen. Am 24. Februar 1807 wird der Menschenhandel im britischen Königreich verboten. Zehn Monate später stirbt John Newton.

Der Jugend und Elternchor Binzgen zeigte viel Mut mit der Inszenierung dieser unglaublichen Geschichte und wurde mit drei sehr gut besuchten Vorstellungen für den Mut belohnt. Die Vorstellung am Samstagabend war sogar schon im Vorfeld ausverkauft.