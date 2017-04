Laufenburg Der Maschinenring spricht auch Probleme zwischen Landwirtschaft und Jagd an

Die Anschaffung eines Vier-Schar-Pfluges ist ein Projekt des Maschinenrings Laufenburg. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Laufenburg hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

„Der Maschinenring Laufenburg ist eine wichtige Selbsthilfeeinrichtung für die Landwirtschaft“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger bei der Hauptversammlung der Vereinigung im Gasthaus „Sonne“ in Rotzel. Es finde seit Jahren eine bewährte und harmonische Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und der Stadt Laufenburg statt, die vorbildlich sei. „Der Verein ist im Vergleich zu umliegenden Gemeinden in dieser Form einzigartig“, beschrieb Krieger weiter. Für die Zukunft sicherte Bürgermeister Krieger weiterhin die Unterstützung der Stadt Laufenburg zu.

Da sich der Zusammenschluss nur alle drei Jahre trifft, folgte zunächst ein Rückblick auf die Jahre 2014 bis 2016. Im Jahr 2014 hat sich der Maschinenring eine Acker- und Wiesenwalze sowie ein Mulchgerät geleistet. Letzteres musste noch im selben Jahr repariert werden, was die Mitglieder Matthias Tröndle und Andreas Siebold kostengünstig übernahmen. Da das Jahr 2015 besonders trocken war, kam es vor allem hier zu einem hohen Verschleiß an vielen Geräten. Im Jahr 2016 dann fiel eine größere Reparatur der Kreiselegge an, die die Stadt Laufenburg finanziell bezuschusste.

Zu Wort kam auch Schäfer Erbhard Graunke, der Pächter der Winterschafsweide, welche die Haupteinnahmequelle des Maschinenrings darstellt. Die Schäfer sind darauf angewiesen, im Winter Grünlandflächen von den Landwirten für ihre Schafe zu bekommen. „Die gewissen Gemeinsamkeiten führen zu einem guten Wort miteinander“, betonte Graunke. Auch treffe er regelmäßig auf eine „warmherzige Bevölkerung“, die ihm Tee oder Kaffee anbietet, sobald sie ihn seine Schafe hüten sieht.

Der Vorsitzende des Verbandes, Christian Ebner, sprach jedoch auch einige Probleme an. So wünschte er sich eine verbesserte Fürsorge für Feld- und Ackerwege in der Gemeinde Laufenburg sowie eine Ausbesserung gewisser Landstraßen, die in den 50er Jahren erbaut worden sind. Er sprach zudem das Problem mit Hunden und Pferden an, die regelmäßig Grünlandschäden für die Landwirte hinterlassen. Auch stellte er das Modell einer Wildschadenskasse vor, wobei er sich mehr Mitspracherecht in Sachen Jagd wünschte. „Bei all diesen Angelegenheiten handelt es sich um Randerscheinungen, mit denen die Landwirtschaft zukünftig immer mehr zu kämpfen hat“, erklärte Ebner.

Zum Schluss wurde die Anschaffung eines neuen Vier-Schar-Pfluges für den Maschinenring besprochen. Dieser sei allgemein von Nutzen, da viele der Landwirte über ältere Modelle verfügen. Außerdem sei der Verschleiß bei einer solchen Maschine geringer und sie könne an verschiedene Bodengegebenheiten angepasst werden. Damit sei sie flexibel einsetzbar. Auf der Suche nach einer geeigneten Maschine wird Mitglied Josef Gerteis dank seiner Erfahrung unterstützend tätig sein und Klaus Ebner aus Luttingen wurde offiziell zum Maschinen-Götti ernannt, der den Pflug dann bei sich unterbringen wird.

Die Vereinigung

Der Maschinenring Laufenburg ist ein Zusammenschluss mehrerer Landwirte mit gemeinschaftlichem Nutzen. Gemeinsam werden landwirtschaftliche Maschinen angeschafft, die dann gebührenpflichtig an die Mitglieder vermietet werden. Die einzelnen Geräte sind bei den Mitgliedern untergebracht. Vorsitzender des Maschinenrings ist Christian Ebner.