Laufenburg Der Kinder-, Jugend- und Elternchor Binzgen feiert Erfolge mit dem Musical "Amazing Grace"

Der Kinder-, Jugend- und Elternchor Binzgen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein. Etwas mehr Konzentration bei Proben ist ein Wunsch von Chorleiterin Christine Böhler. Der Mitgliedsbeitrag muss erhöht werden.

Wie eine große Familie kamen am Mittwochabend 35 Mitglieder des Kinder-, Jugend- und Elternchors Binzgen zu ihrer 15. Hauptversammlung zusammen. Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf das Musical "Amazing Grace", das am 10. bis 12. März im Pfarrheim Heilig Geist aufgeführt wurde und ein voller Erfolg war. Wie Chorleiterin Christine Böhler rückblickend erklärte, "hatten alle Mitwirkenden Lust darauf, sodass jeder Auftritt noch besser wurde." Alle drei Aufführungen waren ausverkauft. Auch die übrigen 19 Auftritte, wie die Auftritte beim Kapellenfest in Binzgen, beim Schlossparkkonzert in Bad Säckingen oder das Singen bei der Altstadtweihnacht in Laufenburg, erfuhren großen Zuspruch. Wie in einer richtigen Familie, war aber nicht alles eitel Sonnenschein.

So hob Chorleiterin Christine Böhler ermahnend ihren Zeigefinger, wenn es um den regelmäßigen Besuch der wöchentlichen Proben ging oder darum, dass oft die Konzentration der Probenbesucher zu wünschen übrig lasse. Umso mehr freute sie sich über die fleißigen Probenbesucher Sabrina Döbele, Inge Rüd, Michaela Stoll, Anika Schmid, Andreas Dickerhof und Ursula Böhler, die nur eine bis drei Proben versäumt hatten. Besonders rührend war das Bekenntnis von der 18-jährigen Katja Stein, die von klein auf, seit 15 Jahren, Mitglied im Verein ist und sich für diese Zeit bedankte.

Die von Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle geleiteten Wahlen brachten erwartungsgemäß kaum Änderungen im Vorstand: So wurde Ursula Böhler als Vorsitzende, Sylvia Hasieber als ihre Stellvertreterin, sowie Helmut Böhler als Kassierer wiedergewählt. Claudia Grolm übernimmt das Amt der Schriftführerin. Sabrina Döbele übernimmt das Amt der Jugendvertreterin. Als Beisitzer fungieren weiter Regina Keller, Veronika Augustin und Jörg Kehnel. Auch die beiden Kassenprüfer, Berthold Kaiser und Inge Rüd, wurden in ihren Ämtern für die nächsten drei Jahre bestätigt. Tröndle überbrachte im Anschluss die Grüße und den Dank für das Engagement des Chors von Bürgermeister Ulrich Krieger und vom Gemeinderat. Zusammen mit den beiden Chorleiterinnen Christine Böhler und Kathrin Günther, ist nach wie vor die Familie Böhler die treibende Kraft beim Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchor in Binzgen.

Damit der Chor auch finanziell für die Zukunft eine sichere Grundlage hat, empfahl Helmut Böhler in seiner Funktion als Kassierer, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen: Bei den Einzelbeträgen von 20 auf 30 Euro und bei den Familienbeträgen von 35 auf 50 Euro pro Jahr. Dem stimmten die Mitglieder zu. Obwohl die Kassenberichte der vergangenen beiden Jahre mit einem Plus abschlossen, sei dies nur durch Sondereinnahmen durch das Aufführen der Musicals möglich gewesen. Außerdem stehe den beiden Chorleiterinnen nach dreieinhalb Jahren eine Gehaltserhöhung zu, damit sie auf einen einigermaßen vernünftigen Stundenlohn kämen.

Wie Kathrin Günther in ihrem Bericht ausführte, werden in diesem Jahr die beiden Chorgruppen ihre Musicals getrennt voneinander vorbereiten und aufführen: Die mittlere Kinderchorgruppe befasst sich mit dem Musical "Ritter Rost und Prinz Protz" und der Jugendchor mit dem Musical "Laika".

Der Verein

Der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen besteht seit 15 Jahren und setzt sich aus verschiedenen altersgerechten Chorgruppen zusammen. Die Mitgliederzahl ist auf 330 aktive und neun passive Mitglieder angewachsen. Vorsitzende ist Ursula Böhler, ihre Vertreterin Sylvia Hasieber. Die Chorleitung haben Christine Böhler und Kathrin Günther inne. Kontakt unter Telefon 07763/47 25 oder per E-Mail (h_u.boehler@web.de).

Informationen im Internet: www.kinder-jugend-elternchor-binzgen.npage.de