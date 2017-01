Laufenburg Der Kalk im Wasser bleibt in Laufenburg ein Problem

Der Kalk im Wasser bleibt in Laufenburg ein Problem

Die Stadt Laufenburg will dieses Jahr die Umkehrosmose als mögliches Verfahren zur Reduzierung der Wasserhärte prüfen.

Laufenburg – Die Stadt Laufenburg wird dieses Jahr durch ein Gutachten prüfen lassen, ob sich mit dem Umkehrosmose-Verfahren die Kalkbelastung im Trinkwasser reduzieren lässt. Bis auf die durch Quellen mit weichen Schwarzwaldwasser versorgten Stadtteile klagen alle anderen über zu hartes Wasser.

Die Stadtwerke Laufenburg geben für die aus dem Hochbehälter Unteres Bauholz mit Wasser aus Schwarzwaldquellen versorgten Stadtteile Rotzel und Hochsal eine Härte von 0,64 Millimol pro Liter an – ein sehr niedriger Wert, bis 1,5 Millimol gilt Wasser als weich. Für die aus dem Hochbehälter Kürze größtenteils und aus dem Hochbehälter Rappenstein ausschließlich aus dem Tiefbrunnen Dorfzelg versorgten Stadtteile werden 2,76 (Grunholz, Luttingen, Hauenstein) beziehungsweise 3,54 (Laufenburg, Rhina, Stadenhausen, Binzgen) Millimol angegeben – als hart gilt Wasser mit über 2,5 Millimol. "Kann man nicht beispielsweise monateweise umschalten: kalkhaltiges Wasser auf dem Berg und kalkarmes Wasser im Tal?", fragte deshalb am Montag im Gemeinderat Hans Eisenbeis bei der Bürgerfragestunde.

Bürgermeister Ulrich Krieger antwortete, dass dies aus technischen Gründen nicht möglich sei. Doch die Stadtverwaltung werde dieses Jahr ein Gutachten in Auftrag geben, um herauszufinden, ob die Kalkbelastung durch Umkehrosmose verringert werden könne. Dieses Verfahren wird in Haushalten zur Trinkwasser- und in der Industrie auch zur Brauchwasseraufbereitung verwendet. Angeregt worden war die Prüfung des Umkehrosmoseverfahrens im Dezuember 2015 durch SPD-Stadtrat Robert Terbeck.

Der Kalk im Trinkwasser beschäftigt in Laufenburg Stadtwerke, Stadtverwaltung und Gemeinderat schon lange. Zuletzt war laut Krieger die Mischung mit Fremdwasser, der Bau einer zentralen Entkalkungsanlage und der Bau neuer Tiefbrunnen geprüft worden. "Doch nichts hat uns vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her überzeugt."

Wie Krieger gestern auf Nachfrage präzisierte, erfordere der Bau einer zentralen Entkalkungsanlage nach Schätzungen von 2010 rund 1,6 Millionen Euro, dazu kämen jährlich Betriebskosten von bis zu 165.000 Euro. Dies würde den Wasserpreis erheblich verteuern. Der Bezug von Mischwasser aus Bad Säckingen verursache zusätzliche jährliche Kosten von bis zu 600.000 Euro. Den Bau eines neuen Tiefbrunnens bezeichnete Krieger als "fast unmöglich".