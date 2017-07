Laufenburg Der Jugendchor La Manécanterie aus Colmar gibt ein Konzert auf der Laufenbrücke

50 Mädchen des Colmarer Chors La Manécanterie singen für Gemeindeammann Herbert Weiss und Bürgermeister Ulrich Krieger sowie Passanten.

50 Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren umfasst der Jugendchor La Manécanterie aus Colmar. Sie gaben ein Konzert auf der Laufenbrücke. Für ihre schönen Lieder dankten ihnen Herbert Weiss, Gemeindeammann Laufenburg/Schweiz, Marc Munck, Bürgermeister Ottmarsheim/Frankreich, und Ulrich Krieger, Bürgermeister Laufenburg/Deutschland. Diese wurden unter der Leitung ihres Chorleiters Benoit Kiry am Dienstagnachmittag auf der Laufenbrücke vorgetragen. Viele Spaziergänger applaudierten nach jedem der zehn Lieder. Der Anlass dafür war die Tour, die sie von 1. bis 9. Juli von Ottmarsheim nach Österreich führt. Sie legen, wie in Laufenburg, einen Zwischenstopp ein in Städten, die an der europäischen Kulturstraße Via Habsburg liegen.

An vier Tagen im Juni 2018 plant die Gemeinde Ottmarsheim, die im Elsass liegt, ein Musikfestival, das von der Via Habsburg unterstützt wird. Daran nehmen verschiedene Jugend- und Erwachsenenchöre von Städten, die an der Via Habsburg liegen, teil. Am letzten Tag werden zum Höhepunkt alle Chöre gemeinsam auftreten.

In ihren Begrüßungs- und Dankesreden würdigten die drei Bürgermeister die enge Verbundenheit der vier Länder Frankreich, Schweiz, Österreich und Deutschland, die auch auf das Erbe der Habsburger zurückzuführen sei. Trotz der Tatsache, dass es Napoleon war, der 1802 Laufenburg in zwei Länder aufteilte, bleibt Laufenburg eine Stadt in zwei Ländern, erklärte Herbert Weiss. Ulrich Krieger sieht in solchen Treffen, besonders von jungen Menschen, die Möglichkeit, die Verbundenheit durch offene Grenzen und den Austausch der Jugendlichen untereinander zu stärken.

Damit könne dem Geist radikaler Kräfte, die auf die Trennung der Staaten hinarbeiten, entgegengewirkt werden. Mark Munck dankte für den netten Empfang, den die Stadt Laufenburg dem Chor aus Colmar bereitet hat. Er freut sich, wenn er zum Festival im Juni 2018 auch Abordnungen und Chöre aus den beiden Laufenburg in Ottmarsheim begrüßen kann.

Über das Laufenburger Maskottchen, den "Laurhy" (den Laufenburger Löwen als kleines Stofftier), freuten sich die 50 Mädchen, ganz besonders, die allerdings kaum ein Wort Deutsch verstanden. Unter den Gästen, die das Treffen organisiert hatten, waren Silvia Blaser von der Via Habsburg und die beiden Leiterinnen des Tourismus- und Kulturamts Laufenburg, Brigitte Chymo und Gabriele Meisel.