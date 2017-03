Binzgen Der Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen führt das Musical "Amazing Grace" auf

Der Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen erzählt mit dem Musical \"Amazing Grace\" die Geschichte der Wandlung des John Newton vom Sklavenaufseher zum frommen Liedtexter des berühmten Gospels.

Seit Anfang 2016 probt der Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen für sein neues Musical. Sein aktuelles Projekt heißt „Amazing Grace“ und wird am Freitag, Samstag und Sonntag, 10. bis 12. März, im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg aufgeführt. Chorleiterin Christine Böhler hat sich dieses Chormusical von Andreas Malessa und Tore W. Aas ausgesucht. Wie immer hat es menschliche Hintergründe, die zum Nachdenken anregen. Das Musical ist abwechslungsreich und verbindet die Gospelmusik mit anderen Stilrichtungen. Das Publikum wird schöne Lieder wie „Liebe auf den ersten Blick“ oder „Der Traum vom Glück“ zu hören bekommen.

45 Chormitglieder singen mit. Hauptdarsteller sind Andreas Dickerhof als John Newton und Claudia Grolm, die dessen Ehefrau Polly spielt. Als Kind wird Newton von Elija Küpfer verkörpert. „Wir sind alle sehr motiviert und freuen uns unheimlich, dass es nun bald losgeht“, sagt Christine Böhler.

Das Lied „Amazing Grace“ ist der bekannteste Gospel-Song der Welt und die Geschichte beruht auf wahren Tatsachen. Die berührende Melodie komponierten unbekannte schwarze Farmarbeiter, den Text schrieb 1773 der britische Sklavenkapitän John Newton. Das Musical erzählt eine dramatische, aber wahre Geschichte über Menschenrechte und die Kraft der Gnade Gottes (Amazing Grace) mit der Wandlung vom rücksichtslosen Sklavenschiffskapitän zum frommen Gospeltexter und Kämpfer gegen die Sklaverei.

Zur Geschichte: John Newton hat eine kurze Kindheit. Seine Mutter stirbt früh, seine Stiefmutter hasst ihn und steckt ihn ins Heim. Als junger Mann soll er den Dienst bei der Marine antreten, verpasst aber das Schiff. Er trifft durch Zufall seine Cousine Polly am Kai und verliebt sich in sie. Die Royal Navy rekrutiert ihn zwangsweise auf ein Kriegsschiff und er geht auf Reisen. Da er aufsässig ist, tauscht ihn sein Kapitän gegen zwei Handelsmatrosen aus und er wird Aufseher eines Sklavenlagers. Er nimmt sich, was er will und vergeht sich an den Sklavinnen.

Unter einem Vorwand wird John von seinem Vater zurück nach England gelockt. Auf der Überfahrt überlebt er nur knapp einen Sturm und er versteht diese Rettung als Gnade Gottes. Doch so sehr er sich auch als Christ fühlt, fährt er weiter auf Sklavenschiffen und wird sogar Kapitän. Erst im Laufe dreier Fahrten steigert sich seine Ablehnung und er wird Hafenmeister in Liverpool. Hier trifft er auf George Whitefield, was sein ganzes Leben ändert.

Termine und Karten

„Amazing Grace“ ist bereits das siebte Musical des Binzger Chors. Leiterin ist Christine Böhler und es werden 45 Mitglieder mitwirken. Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 10. März und 11. März, jeweils um 19 Uhr im Pfarrheim Heilig-Geist statt, sowie am Sonntag, 12. März um 15 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es auf der Homepage des Chors im Internet (www.kinder-jugend-erwachsenenchor-binzgen.de). Infos bei der Vorsitzender Ursula Böhler unter Telefon 07763/47 25.