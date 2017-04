Laufenburg Der Gesangverein Laufenburg löst sich auf

Aus für einen Traditions-Chor: Nach 156 Jahren beschließt der Gesangverein Laufenburg bei seiner letzten ordentlichen Mitgliederversammlung seine Auflösung.

Der Gesangverein Laufenburg hat sich nach 156 Jahren aufgelöst. Diese Formalität wurde bei der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vorgenommen. Dies war ein schwerer Schritt, erklärte Franz-Josef Spreckelmeyer. Er und die ehemalige Kassiererin Johanna Rapp wurden nun zu Liquidatoren gewählt, die den Verein im Laufe eines Jahres abwickeln werden. Der endgültige Schritt war notwendig geworden, da die Zahl der aktiven Mitglieder, die mit der Chorgemeinschaft Harmonie Niederhof gesungen haben, auf sieben gesunken war. Auch unter diesen befanden sich Mitglieder, die das 80. Lebensjahr überschritten hatten. In den vergangenen Jahren zeichnete sich diese Entwicklung ab, da keine neuen Mitglieder mehr hinzugewonnen wurden.

Bürgermeister Ulrich Krieger und Stadträtin Gabriele Schäuble waren zu dieser letzten Mitgliederversammlung gekommen, um dem Gesangverein Laufenburg für seine Belebung des Laufenburger Vereinslebens zu danken und damit ihre Wertschätzung für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit der Vorstandsmitglieder, zum Ausdruck zu bringen. Allen voran galt dies Franz-Josef Spreckelmeyer, der den Vorsitz mehr als 20 Jahre innehatte.

Dem Beschluss, den Verein aufzulösen, ging der Bericht des Schriftführers voraus. Dieser hob besonders das große Wunschkonzert hervor, das der Gesangverein zusammen mit der Chorgemeinschaft Niederhof am 2. April in der Sabine-Spitz-Halle in Niederhof mit großem Erfolg gegeben hatte. Den Kassenbericht trug Spreckelmeyer vor, der von den beiden Kassenprüfern, Christiane Schwindt und Pirmin Huber, für gut befunden wurde.

Danach fanden unter der Leitung von Bürgermeister Ulrich Krieger die Entlastung des Vorstands und die Satzungsänderung statt. Diese ermöglichte, dass das vorhandene Sachvermögen des Gesangvereins gemeinnützigen Vereinen gespendet werden darf, während nur das Barvermögen an die Stadt Laufenburg geht. Nach dem Rücktritt des gesamten Vorstands wurden Neuwahlen angesetzt, für die sich keine Kandidaten zur Verfügung stellten. Deshalb kam es zur Auflösung des Vereins mit der gleichzeitigen Bestellung der beiden Liquidatoren Johanna Rapp und Franz-Josef Spreckelmeyer.

In seinen Grußworten brachte der Dirigent Martin Setz im Namen der Chorgemeinschaft Niederhof seinen Dank für die eifrigen Probenbesucher aus Laufenburg zum Ausdruck. Das Ehrenmitglied Erich Meyer erinnerte an die erste Zusammenkunft nach dem Zweiten Weltkrieg im Gasthaus "Laufen", bei der er als junger Bursche dem Verein beigetreten ist und so, gemeinsam mit anderen jungen Burschen, für junges Blut im Gesangverein gesorgt hat.

