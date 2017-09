Die Aargauer Denkmalpflege setzt zum Denkmaltag am 10. September den Schwerpunkt in Laufenburg. Auf deutscher Seite lädt in Murg das Zechenwihler Hotzenhaus zum Besuch ein.

Rund 30000 Bauwerke, Monumente und andere Stätten stehen am Wochenende 9./10. September anlässlich der Tage des Europäischen Denkmals in ganz Europa Interessierten offen. Im Schweizer Laufenburg können nicht weniger als neun Baudenkmale unter sachkundiger Führung besucht werden. Dazu lädt die Kantonale Denkmalpflege Aargau ein, die am Sonntag, 10. September, die Waldstadt zum Schwerpunkt ihres unter dem Motto „Macht und Pracht“ stehenden Denkmaltags macht. Auf deutscher Seite lädt in Murg der Verein Zechenwihler Hotzenhaus am selben Tag zum Besuch ein.

Mit dem Denkmaltag will die Denkmalpflege Einblicke in ihre Ziele und in ihre Arbeit geben. Im Aargau soll dies dieses Jahr konzentriert am Beispiel Laufenburgs erfolgen. „Dies schafft eine höhere Dichte an Erlebnissen und ermöglicht Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, einen historischen Ort unter verschiedenen denkmalpflegerischen Aspekten zu erkunden“, schreibt der für Bildung, Kultur und Sport zuständige aargauische Regierungsrat Alex Hürzeler im offiziellen Programm zum Tag des europäischen Denkmals. Zusammen mit dem Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss und dem kantonalen Denkmalpfleger Reto Nussbaumer wird Hürzeler um 11.15 Uhr auf dem Laufenplatz den Denkmaltag 2017 offiziell eröffnen.

Ebenfalls am Laufenplatz informiert die Kantonale Denkmalpflege von 10 bis 18 Uhr auch über das Programm des Tages und über ihre Arbeit. Hier sind auch Anmeldungen für die Teilnahme möglich. Alle angebotenen Veranstaltungen sind kostenlos, einige speziell auch für Kinder konzipiert.

Am deutschen Rheinufer gibt es im Landkreis Waldshut drei Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals, und zwar in Stühlingen, Bonndorf und Murg. Der Verein Zechenwihler Hotzenhaus lädt von 10.30 bis 17 Uhr ein zum Besuch des Kulturdenkmals im Murger Ortsteil Niederhof. Vereinsmitglieder führen durch den Wohn- und Ökonomieteil des 1748 errichteten Eindachhofs. Außerdem gibt es Vorführungen historischer Handwerke. Der Bürgerbus bringt Besucher im Stundentakt vom Bahnhof Murg zum Hotzenhaus.

