Bad Säckingen Das zauberhafte Musical ist die Geschichte um "Ritter Rost und die Hexe Verstexe" des Kinderchors Binzgen

Der Kinderchor Binzgen führt die Geschichte "Ritter Rost und die Hexe Verstexe" auf. Die jungen Akteure spielen sich in die Herzen der Zuschauer.

Die Zuschauer im voll besetzten Bürgersaal in Rotzel spendeten reichlich Applaus für die kleinen Schauspieler und Sänger des Kinderchors Binzgen, die unter Leitung von Chorleiterin Kathrin Günther das Musical „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“ aufgeführt hatten. Die Handlung: Die Hexe Verstexe (Anna Küpfer) gibt Ritter Rost (Max Lettau) eine Spieluhr. Dafür möchte sie seinen feuersprechenden Drachen Koks (Sophia Wagner) haben. Der Ritter weigert sich und wird zur Strafe in einen Frosch verwandelt. Koks, der inzwischen von den finsteren Plänen der Hexe erfahren hat, beschließt zu fliehen. Er will zu seinem Onkel nach Amerika. Doch zunächst landet er in einem Wald und wird von den drei Räubern (Maja Höcker, Diana Köble und Julia Jost) in einem Netz gefangen gehalten.

Doch zum Glück kann das Fangnetz dem feuerspeienden Drachen nicht standhalten und der kleine Koks flüchtet. Er nimmt ein Taxi (Mia Wölk) und lässt sich an den Strand fahren. Dort empfangen ihn bereits der Kapitän und zwei Matrosen (Davide Spinella, Sarah Höcker und Emilie Wettstein). Eigentlich wollten sie nach China fahren und der kleine Drache kommt ihnen gerade recht. Es hatte sich nämlich schon herumgesprochen, dass man ihn gegen eine Spieluhr umtauschen kann. Nur einer der Matrosen hat Mitleid mit ihm und hilft ihm, zu fliehen. Auf dem Meer trifft er indes zwei hungrige Haie (Natalie Küpfer und Liz Sucular), die es auf den kleinen Drachen abgesehen haben. Schließlich landet er im Schloss der Hexe Verstexe. Dort soll er das Feuer entfachen für ihre Stinksockensuppe, doch der kleine Koks kann nicht mehr Feuer spucken.

Als die Hexe droht, ihn in einen Feuerlöscher zu verwandeln, naht Rettung. Das Burgfräulein (Nina Benz) und ihre Freunde eilen zu Hilfe und besiegen die böse Hexe mit ihren eigenen Waffen. Auch die Spieluhr, die eine verzauberte Prinzessin (Ambra Spinella) war, ist dann endlich frei. Zum Dank bekommt der edle Retter ihre Hand. Endlich sind alle wieder glücklich und zufrieden. Musikalisch begleitet wurde der Kinderchor von den beiden Musikern Timo Brandl und Julian Bahner. Zum Abschluss wurden dann noch sieben Kinder geehrt, die bereits seit fünf Jahren im Chor singen. Sie alle bekamen eine Urkunde und ein kleines Geschenk.