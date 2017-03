Laufenburg Das Theater Wiwa bringt die Krimikomödie Acht Frauen auf der Bühne

Das Theater Wiwa gibt das Stück „Acht Frauen“ in Laufenburg/Schweiz. Die Familienidylle in den Weihnachtstagen wird gestört, weil der Hausherr ermordet wird, und eine der anwesenden acht Frauen muss die Mörderin sein.

Das Theater Wiwa führt die Kriminalkomödie „Acht Frauen“ von Robert Tomas auf. Premiere der zehn Vorstellungen ist am Freitag, 17. März, die letzte Vorstellung ist am Sonntag, 9. April. „Stücke mit einer reinen Frauenbesetzung haben bei uns Tradition“, erklärt Martin Willi, Betriebsleiter der Laufenburger Kultschüür, die die Bühne für die Produktionen des hauseigenen Ensembles vom Theater Wiwa bietet. Beim neuen Stück handelt es sich um die fünfte von bislang 27 Aufführungen ausschließlich mit Frauen. Einige davon waren Kriminalstücke, so auch „Acht Frauen“, womit es sich laut Willi um die „Fortsetzung zweier Traditionen“ handelt.

Das Theaterensemble hat sich mit dem neuen Stück die Latte hochgelegt. Das weiß auch Martin Willi. „Mit der Aufführung kann man natürlich verlieren“, sagt er anlässlich einer ersten Vorstellung vor der Presse am Freitag. Verlieren deshalb, weil „Acht Frauen“ durch die Verfilmung von Francois Ozons im Jahr 2002 bekannt geworden ist und seither weltweit auf den Bühnen gezeigt wird. Willi ist aber überzeugt, „dass wir das Publikum begeistern können“. Dafür haben er, das Ensemble und die vielen helfenden Hände im Hintergrund keine Mühe gescheut. Die Kostüme, Frisuren und Requisiten entsprechen dem Zeitgeist vom Jahr 1955, in dem das Stück handelt. „Es war uns wichtig, dass das alles stimmt“, sagt Willi. Eine Herausforderung an die Technik bestand im Bühnenaufbau. Denn zum ersten Mal wird eine zweite, mit einer Treppe verbundenen Ebene errichtet.

Auf der Bühne stehen fünf Frauen, die schon mehrmals beim Theater Wiwa aktiv mitgewirkt haben: Petra Sonder, auch Präsidentin des Vereins „Kultschüür“, Kelly Schnetzler, Monika Schnetzler, Christina Dapp-Zapf und Lara Essig. Romy Deiss, Gaby Lampert und Barbara Weber verfügen zwar über Schauspielerfahrung, sind aber zum ersten Mal in Laufenburg dabei. Martin Willi führt Regie, er ist auch für die schweizerdeutsche Bearbeitung des Theaterstücks verantwortlich. Regieassistentin ist Regina Erhard, das Bühnenbild gestalten Steffen Ehrhardt und Fabian Willi. Renate Lakatos ist für die Kostüme und Requisiten, Doris Krebs für die Maske zuständig.

Bei „Acht Frauen“ handelt es sich um eine Komödie auf einem abgelegenen Landsitz im weihnachtlich verschneiten Frankreich, die in ein Kriminalstück kippt. Eine Großfamilie trifft sich, um die Festtage miteinander zu verbringen. Doch der Herr des Hauses ist tot, ermordet. Da sich zur Zeit des Mordes nur Frauen im Haus befinden, kann nur eine von ihnen die Täterin sein. Die Idylle wird zur psychischen Zerreißprobe. Dunkle Geheimnisse stoßen ans Tageslicht, jede der acht Frauen hat etwas zu verbergen. Das Psychospiel endet in einem Showdown, denn die Damen wollen die Mörderin unter ihnen entlarven. Der Autor des Stücks, Robert Thomas, war ein französischer Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler. Er lebte von 1927 bis 1989 und war Verfasser mehrerer Dramen und Komödien.

unter der Telefonnummer 004162/874 22 46, per E-Mail (theaterreservation@kultschuer.ch) sowie im Internet (www.kultschüür.ch).