Laufenburg Das Stelzenhaus soll endlich weg

Menschengruppe nutzt ehemaliges Musterhaus auf Laufenburger Dampfsägeareal illegal als Unterkunft. Nun soll das schon lange leerstehende Gebäude abgerissen werden.

Das ausgediente Musterhaus auf dem ehemaligen Damfsäge-Areal zwischen Laufenburg und Luttingen wird von einer größeren Menschengruppe als illegale Unterkunft verwendet. "Was unternimmt die Stadt?", fragte der Luttinger Ortsvorsteher und FW-Stadtrat Bernhard Gerteis am Montag im Gemeinderat. Bürgermeister Ulrich Krieger wollte Gerteis in nichtöffentlicher Sitzung antworten. Danach erklärte Krieger am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Gebäude in den nächsten Tagen abgebaut werde.

Das als Musterhaus im Industriegebiet-Ost errichtete blaue Gebäude war bereits 2003 nach seiner Fertigstellung unzulässigerweise zu Wohnwecken vermietet worden. 2006 räumten die Behörden das Haus. Seit 2009 steht es auf Metallträgern, die eine Wohnnutzung endgültig verhindern sollen. "Stelzenhaus" heißt das Gebäude deshalb bei den Laufenburgern. In den letzten Jahren diente es immer wieder Obdachlosen als Unterkunft.

Bürgermeister Krieger bestätigte die Darstellung von Ortsvorsteher Gerteis, dass jetzt eine größere Gruppe Menschen das leerstehende Haus illegal in Beschlag genommen hat. "Das geht vom Kleinkind bis zum Erwachsenen", schildert ein Nachbar. Über Zahl und Nationalität kann er keine Angaben machen. "Es war aber verschiedentlich schon Polizei und Zoll dort." Eine weitere Gruppe campiert laut Gerteis im Himmelreich-Wald. Dies war dem Bürgermeister neu. Die Stadt werde dem Hinweis nachgehen, versicherte er.

"Wir sind in Kontakt mit dem Eigentümer und bemühen uns, dass das Haus in naher Zukunft abgebaut, erklärte Krieger weiter. Eigentlich hätte der Abbruch bereits vor mehreren Tagen erfolgen sollen, sagt der Bürgermeister. Nun solle das Haus in den nächsten Tagen verschwinden.