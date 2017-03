Laufenburg Das Schicksal der Philippinen im Bewusstsein

Zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März, gibt es Zusammenkünfte in Laufenburg, Buch und Albbruck. Die Kollekten kommen Frauen in aller Welt zugute.

Globale Gerechtigkeit steht im Zentrum des Weltgebetstags, der jeweils am ersten Freitag im März in 170 Ländern und Regionen in ökumenischen Gottesdiensten gefeiert wird. Die Organisatoren sprechen von der wohl weltweit größten ökumenischen Basisbewegung. Jedes Jahr steht ein anderes Land der Erde im Mittelpunkt dieser geistlich-politischen Aktion: gesellschaftlich, historisch und mit Blick auf die religiöse und kulturelle Tradition und Situation vor Ort – und natürlich mit besonderem Augenmerk auf das Verhältnis der Geschlechter. Die Liturgie für diesen Gottesdienst wird in jedem Jahr von Frauen aus einem anderen Land geschrieben. Für dieses Jahr sind christliche Frauen von den Philippinen, Frauen unterschiedlichen Alters und aus allen Religionen des Inselstaates, dafür verantwortlich.

„Was ist denn fair? – Diese Frage beschäftigt die Menschen, wenn sie sich im Alltag ungerecht behandelt fühlen. Auf den Philippinen ist die Frage nach Gerechtigkeit häufig eine Überlebensfrage. Die Gesellschaft der Philippinen mit ihren mehr als 100 Millionen Einwohnern auf mehr als 7000 Inseln, von denen knapp 900 bewohnt sind, ist geprägt von extremer Ungleichheit zwischen arm und reich. Die Folgen des Klimawandels und ungerechter globaler Wirtschaftsverhältnisse sind hier besonders zu spüren. Und wer sich für Menschenrechte, Landreformen oder Umweltschutz engagiert, lebt nicht selten gefährlich. Geschlechterspezifische Diskriminierung und Gewalt kommen dazu. Die Bevölkerung ist jung und wächst jährlich um etwa zwei Prozent. Über zehn Millionen Filipinas und Filipinos arbeiten im Ausland und sichern ihren Familien mit den Geldüberweisungen ein besseres Überleben.

Die Verfasserinnen der Gottesdienstordnung wollen anregen, über Strukturen und Folgen globaler Ungerechtigkeit nachzudenken. Ins Zentrum der Liturgie haben sie das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg gestellt: ein Impuls zur philippinischen Tradition gemeinwirtschaftlichen Handels.

Der Weltgebetstag lässt teilhaben an Glaubenserfahrungen aus anderen Ländern und Kulturen. Aus dieser Begegnung im Gebet entsteht Solidarität und die Bereitschaft, zu helfen. Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind die Kollekten, die weltweit Frauen und Mädchen unterstützen. Auf den Philippinen engagieren sich die Projektpartnerinnen des Weltgebetstags Deutschland unter anderem für das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Empowerment von Frauen, für ökologischen Landbau und den Einsatz gegen Gewalt.

Die ökumenischen Gottesdienste sind am 3. März in Laufenburg, evangelische Versöhnungskirche, 18 Uhr; in der Kapelle Buch, 19 Uhr; in Albbruck, evangelische Christuskirche, 19.30 Uhr.