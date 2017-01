Laufenburg Das Harry-Schröder-Hallenfußballturnier zeigt: Auch Bambini kennen Ehrgeiz

Zahlreiche Starter gibt es beim Harry-Schröder-Hallenfußballturnier in Laufenburg. Die Jugendmannschaften der Region messen sich dabei.

Rund um die Rappensteinhalle in Laufenburg ist es am Wochenende schwierig geworden, einen Parkplatz zu finden. Grund war das traditionelle Harry-Schröder-Hallenfußballturnier für die Junioren und die ganz kleinen Nachwuchskicker. Dem SV 08 Laufenburg ist ein fulminanter Start gelungen. Ein stark besuchtes Turnier zum Jahresanfang mit Teilnehmern beidseits des Rheins hat allerdings auch einiges an Organisation im Vorfeld nötig gemacht.

Die Eltern und Verantwortlichen im Sportverein wissen um den hohen Anspruch der Besucher. Schließlich geben die schweizerischen Vereine häufig das Niveau rund um das eigentliche Spiel vor. Nichts Neues für den Jugendleiter Heiner Berger und den Organisationsleiter Jürgen Rudigier. Nur bei den Regeln musste den schweizerischen Vereinen noch etwas erklärt werden: in Deutschland darf der Torwart beim Rückpass noch weiterhin den Ball mit den Händen aufnehmen. Eher ein Detail für die E-Jugend.

Am Samstag waren allein schon 20 Mannschaften der F-Jugend im Rennen. Schon um 8.30 Uhr gab es das Eröffnungsspiel zwischen dem SV 08 und der SV Eintracht Wihl. Der Nachwuchs vom FC Stein und vom FC Tiengen waren die am weitesten angereisten Mannschaften. Bei den Bambini ging es dann am Sonntagmorgen rund. Zwölf Mannschaften stellten sich ihren Gegnern. Zehn Minuten können dabei recht lange für die Fünfjährigen sein. Wenn Resignation bei einem recht großen Rückstand aufkommt, funktioniert plötzlich nichts mehr.

Zum Glück gib es den fliegenden Wechsel im Hallenfußball. Tränen gab es auch. „Keinerlei Verletzungen – war alles Gut“, stellte Jugendleiter Heiner Berger knapp fest. Bei den Bambini wird kein Pokal ausgespielt. Jeder Teilnehmer bekam eine Medaille. Aber schon die ganz Kleinen kennen Ehrgeiz. Wenn das spielerische Unvermögen gelegentlich mit zu hartem Einsteigen in die Zweikämpfe kompensiert wird, muss rasch von den Schiedsrichtern eingegriffen werden. Auch die Trainer reagieren darauf und nehmen die ausfällig Gewordenen vom Spielfeld.