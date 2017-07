Laufenburg Das Farbkonzept steht: Im Kindergarten Rappenstein herrscht lindgrün vor

Der Gemeinderat von Laufenburg hat dem Farbkonzept für den neuen Kindergarten Rappenstein zugestimmt und damit die Weichen für die Innengestaltung des Gebäudes gestellt. Auch weitere Aufträge wurden jetzt vergeben. Das Vorhaben schreitet planmäßig voran, konstatierte Planer Ernesto Preiser. Allerdings fordert Bernhard Gerteis einen stärkeren Druck auf Kostenbremse. Gerade im Hinblick auf die prognostizierten Mindereinnahmen müsse auf "Schnickschnack" verzichtet werden. Von seinen Ratskollegen erhielt er eine deutliche Abfuhr.

Laufenburg – Mit überwiegender Mehrheit hat der Gemeinderat von Laufenburg in jüngster Sitzung dem Farbkonzept für den neuen Kindergarten Rappenstein zugestimmt. Lindgrün soll demnach die dominierende Farbe im Gebäudeinneren sein. Zum Schutz der Wände sollen außerdem Lamperien installiert werden, was Mehrkosten von 24 000 Euro mit sich bringt. Abgesehen davon votierte das Gremium auch für die Vergabe weiterer Aufträge für das Bauvorhaben, das laut dem zuständigen Planer Ernesto Preiser planmäßig vorankommt. Einzig Ratsmitglied Bernhard Gerteis mahnte dazu, die Kosten stärker im Blick zu behalten. Da die Stadt künftig mit rund einer Million Euro pro Jahr weniger auskomme, sollte gerade bei Investitionen auf „Schnickschnack“ verzichtet werden.

Hintergrund für Gerteis’ Vorstoß ist das Ergebnis der jüngsten Steuerschätzung, laut der die Stadt Laufenburg in Zukunft wohl etwa eine Million Euro weniger an Gewerbesteuereinnahmen erhalten wird. Dies müsse zu einem Umdenken führen, forderte Gerteis den Gemeinderat auf. Konkret beantragte er beim Kindergarten, die Ausschreibung für die Schlosserarbeiten zu wiederholen. Das günstigste Angebot lag hier mit 187 000 Euro zwar rund 30 000 Euro unter den Kostenberechnungen. Dennoch könnten nach Gerteis’ Einschätzung nochmals mehrere zehntausend Euro gespart werden, wenn man bei der das Gebäude umgebenden Stahlkonstruktion Abstriche mache.

Der übrige Gemeinderat wie auch Bürgermeister Ulrich Krieger erteilten diesem Ansinnen hingegen eine Abfuhr: „Die Planung für den Neubau ist beschlossene Sache“, so Krieger. Auch Gerteis’ eigene Vorschläge seien bei der Planung berücksichtigt worden. Nun eine Kehrtwende zu machen, sei zu spät und auch aus rechtlicher Sicht nicht machbar: „Um eine Ausschreibung rückgängig zu machen, müssen gewichtige Gründe vorliegen“, so Krieger weiter.

Auch bei der farblichen Innengestaltung des Kindergartens hätte Gerteis gerne den Rotstift angesetzt. Die nun geplanten Lamperien seien demnach nicht nur ein Verletzungsrisiko, sondern mit 24 000 Euro auch zu teuer, so Gerteis. Er plädierte stattdessen für abwaschbare Farbe. Architekt Ernesto Preiser wandte ein, dass die Sockelbereiche der Wände erfahrungsgemäß stark beansprucht würden. Ohne Lamperien würden demnach schnell Putz und Farbe in Mitleidenschaft gezogen, so Preiser. Die laufenden Kosten wären somit deutlich höher, als wenn man sich jetzt für den Holzschutz entscheiden würde.

Vergeben wurden in der jüngsten Sitzung auch die Aufträge für die Trockenbauarbeiten (93 000 Euro), Gipserarbeiten außen (49 000 Euro), Gipserarbeiten innen (70 000 Euro) und Estricharbeiten (31 000 Euro). „Damit sind 85 Prozent aller Gewerke vergeben. Die Arbeiten an den Grundmauern und am Erdgeschoss laufen bereits“, so Preiser. Der Bauzeitplan könne nach aktuellem Stand eingehalten werden. Und auch die Kostenentwicklung sei insgesamt durchaus vorteilhaft. Zwar seien einige Gewerke teurer ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zur ursprünglichen Berechnung seien aber 3,2 Prozent Baukosten eingespart worden.