Laufenburg Das Auftaktkonzert der Reihe Klassik Mittendrin gestaltet Pianist Bogdan Vaida

Die Reihe „Klassik Mittendrin“ startet mit einem Konzert von Pianist Bogdan Vaida in der Tierarztgemeinschaftspraxis Dr. Engel/Dr. Marquart/Dr. Boch in Laufenburg.

Das erste Konzert der Reihe „Klassik Mittendrin“ gestaltete Pianist Bogdan Vaida in der Tierarztgemeinschaftspraxis Dr. Engel/Dr. Marquart/Dr. Boch in Laufenburg. „Ich liebe außergewöhnliche Locations für meine Konzerte“, freute sich Vaida über die Möglichkeit, seinen Flügel im Behandlungszimmer der Praxis zum Klingen zu bringen. Schon zum zweiten Mal ist der Pianist mit seinem Team in Laufenburg zu Gast, nachdem er im vergangenen Jahr bereits in der Buchhandlung am Andelsbach von Renata Vogt aufgetreten ist.

Sein diesjähriges Konzert begann Bogdan Vaida mit dem Begrüßungsstück „Sieben Phantasien“ von Johannes Brahms, das ein eher ruhiges Stück darstellte, aber dazwischen doch immer wieder kleine musikalische Aufreger ertönen ließ. Das erste Stück des Programmteils war „La Valse“ von Maurice Ravel, das aus zwei gegensätzlichen Welten bestand. „Die künstlerische Seite mit den feinen und filigranen Tönen findet in einem Walzer ihren Ausdruck; verwandelt sich dann aber in etwas Grausames und Böses, nämlich den Krieg“, erklärte Vaida den Hintergrund dieses gegensätzlichen Werks. Besonders im ersten Teil waren die Grausamkeiten hintergründig, wurden dann aber ständig präsenter. Dass der Künstler Ravel selbst im Ersten Weltkrieg mitgekämpft hatte, schien ihn für dieses Werk inspiriert zu haben. Es beleuchtete insgesamt die zwei Seiten im Menschen und damit auch eine sehr aktuelle Thematik.

Weiter ging es mit der „Ungarischen Rhapsodie“ von Franz Liszt, einem sehr bekannten Stück. Es ist auch in der Titelmelodie von „Tom & Jerry“ zu finden, was den Bezug zur Tierarztpraxis herstellte. Es ist ein sehr fröhliches Stück mit märchenhaften Klängen, das eine Liebesgeschichte im langsamen Teil und eine Hochzeit im schnellen Teil musikalisch erzählt.

Nach einer Pause inszenierte Bogdan Vaida das komplexe Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski. Es handelte sich hierbei um autobiografische Tonbilder, die der Künstler in Erinnerung an einen Freund geschaffen hatte. Die Bilder zeigten dabei unterschiedliche Facetten; manche waren verrückt, andere gesellschaftlich, aber auch grausame und spielerisch-lustige waren dabei.