Luttingen Concetta und Giuseppe Bonavia feiern ihre goldene Hochzeit

Concetta und Giuseppe Bonavia feiern am Donnerstag, 12. Januar, ihre goldene Hochzeit

Luttingen (pro) Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Donnerstag, 12. Januar, Concetta und Giuseppe Bonavia, Luttinger Straße 8. Das Jubelpaar ist noch sehr rüstig. Das Ehepaar unternimmt vielfach einen Spaziergang und freut sich schon jetzt auf die wärmere Jahreszeit, in der sich die beiden wieder im Garten aufhalten können.

In der Provinz Messina in Sizilien kam Concetta Bonavia 1946 auf die Welt. Fünf Jahre besuchte sie die Schule und arbeitete dann auf der elterlichen Landwirtschaft. Giuseppe Bonavia kam 1938 ebenfalls in der Provinz Messia auf die Welt. Er besuchte fünf Jahre die Schule, arbeitete dann auf der elterlichen Landwirtschaft, ehe er 1964 nach Todtmoos ging und in der dortigen Bürstenfabrik sein Geld verdiente. Drei Monate nach der Hochzeit im Heimatort zog das Paar nach Todtmoos, wo dann auch Concetta Bonavia in der Bürstenfabrik arbeitete. 1970 zig das Paar nach Albbruck um. In der Albbrucker Papierfabrik arbeitete Giuseppe Bonavia dann 32 Jahre. 2002 ging er in Ruhestand.

In Luttingen gefällt es dem Jubelpaar recht gut. Man habe nette Nachbarn und öfters kämen auch die Kinder und Enkel auf Besuch. Immer noch sind die beiden man gerne mit dem Personenwagen unterwegs. Besonders freuen sich die Bonavias, immer den Urlaub auf der Insel Sizilien zu verbringen. Viel Freude hat das Jubelpaar an den Blumen im Garten und in der Wohnung. Zum heutigen Festtag werden neben den drei Kindern auch sechs Enkelkinder gratulieren.