Laufenburg Chor St. Martin und Cercle Celtique feiern Fest der Freundschaft

Der Chor St. Martin Luttingen und der Cercle Celtique haben ihre langjährige Partnerschaft in einem großen Fest Noz gefeiert. Die Tage über Ostern und das bretonische Fest in der Halle zeigten die Verbundenheit und Vertrautheit, die die Gäste aus Le Croisic und die Laufenburger miteinander pflegen.

Laufenburg – Fröhlicher und herzlicher hätte die 23. Begegnung zwischen dem Chor St. Martin Luttingen und Cercle Celtique aus der Partnerstadt Le Croisic nicht sein können. "Fest Noz" am Ostersonntagabend in der gutbesetzten Möslehalle war ein echter Volltreffer. Das bretonische Tanz- und Volksfest mit der durchdringenden Musik der typisch bretonischen Instrumenten wurde zu einem Feuerwerk der Freude, das alle in seinen Bann zog.

Schon der Empfang am Samstag zeigte die Verbundenheit und Vertrautheit, die sich in den 43 Jahren der Jumelage-Verbindung entwickelt hat. Alte Bekannte trafen sich wieder und viele jüngere Verschwisterungsfreunde lassen darauf hoffen, dass die Bande auch in Zukunft halten werden. "Fest Noz" brachte dann alle auf die Beine. Die Gäste verstanden es perfekt, alle zum Mittanzen zu animieren. Alle machten bei den volkstümlichen Reihen- und Kettentänzen mit, auch Bürgermeister Ulrich Krieger und Pfarrer Klaus Fietz hatten ihre Freude daran. Durch die rhythmischen Schrittfolgen fanden sich selbst Anfänger schnell in die Gruppentänze ein, für die die Möslehalle in Luttingen fast zu klein war. Einfach ein Mitmach-Fest für alle.

Die Vorstandsfrauen Claudia und Lissy Huber hatten die Freunde aus Le Croisic und die vielen Luttinger begrüßt und Ludovic Debec als neuer Präsident der Cercle dankte für "überwältigende Gastfreundschaft". Der Kirchenchor St. Martin setzte mit zwei Beiträgen einen Kontrapunkt zur bretonischen Musik, bevor alle zusammen die Jumelage-Hymne "Le Croisic et Laufenburg" sangen.

Der Tag begann mit einem lebendigen und fröhlichen Festgottesdienst in der Kirche St. Martin. Pfarrer Hans-Joachim Greulich hielt die Feier als Referenz an die französischen Gäste auch in deren Landessprache. Der Kirchenchor St. Martin bereicherte die Zeremonie unter Leitung von Lucia Moser und Jonas Ebner an der Orgel mit Teilen aus der Choral-Messe von Anton Bruckner, dem "Würdig ist das Lamm" und dem "Halleluja" aus dem Oratorium "Der Messias" von Georg Friedrich Händel. Ein ganz besonderes heiteres Gepräge gaben dem Gottesdienst die Beiträge der Musiker von Cercle Celtique mit ihren traditionellen bretonischen Instrumenten wie der Harfe Celtique, Bombarde, Biniou und Akkordeon diatonique. Intonationen, die am Schluss des Gottesdienstes die Besucher und auch Pfarrer Greulich zum Reigen durch die Kirche bewegten. Ein ganz besonderer Moment.

Am Ostermontag machten Gastgeber und Gäste einen Ausflug in die Hasler Höhle, bevor sich die verschwisterten Gruppen zu einem Raclette-Abend mit Ostereier-Suche für die Kinder in der Pfarrscheuer trafen. Heute, Dienstag, heißt es nach einem für die französischen Gäste von der Stadt gespendeten Abschiedsessen in der Pfarrscheuer auf Wiedersehen in Le Croisic – in aufgefrischter Freundschaft.