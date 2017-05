Laufenburg Chinaseuche in Rhina rafft Kaninchen dahin

Die possierlichen kleinen Nager im Kaninchen-Asylheim Zimmermannsstraße sind tot. Die Virusseuche RHD2 (Rabbit Hämorrhagic Disease), auch Chinaseuche genannt, raffte sie dahin. Angelika Kunde rät Besitzern, ihre Kaninchenställe mit Fliegengittern zu schützen.

Das Asylheim für Kaninchen, das die Familie Kunde in der Zimmermannsstraße 13, gegenüber ihrem Grundstück unterhalten hat, besteht nicht mehr. Dies erklärte uns Angelika Kunde zusammen mit ihrem Schwiegervater Karl-Heinz. Die ganze Familie hat zusammen bis zwei Wochen vor Ostern die neun Kaninchen regelmäßig gepflegt und mit Futter versorgt. Bis dahin erfreuten sich Spaziergänger und sogar Kinder vom Kindergarten an den possierlichen etwa drei Jahre alten Kaninchen und den drei Meerschweinchen, die sich ebenfalls in dem Freilandgehege aufhielten. Jeden Abend mussten die Tiere in die, extra für die Tiere gebaute, feste Hütte gebracht werden, denn sonst holte sie der Fuchs oder unliebsame Menschen trachteten ihnen nach dem Leben oder nahmen eines der Tiere mit.

Die neun Kaninchen, die bis zu diesem Zeitpunkt topfit waren, starben nacheinander an der Virusseuche RHD2 (Rabbit Hämorrhagic Disease), die bei nahezu allen ungeimpften Kaninchen zum Tode führt. Wie uns Angelika Kunde erklärte, war ihr von ihrer Schwester, die im Rems-Murr-Kreis wohnt, die Seuche bekannt und sie versuchte auch schnell den Impfstoff gegen RHD2 zu erhalten. Dies war leider nicht so schnell möglich, da bisher nur der Impfstoff gegen RHD1 in zur Verfügung stand. Diese Auskunft erhielt sie auch von der Tierarztpraxis Marion Engel in Laufenburg.

Wie uns die Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Waldshut, Michaela Bär erklärte, ist der Impfstoff gegen RHD2 erst seit dem 1. Mai in Deutschland zugelassen. Sie haben ihre Tiere bis dahin zweimal mit dem Impfstoff gegen RHD1 geimpft und konnten so eine Ausbreitung der Krankheit bei den Zuchtvereinen im Landkreis verhindern. Ab sofort besteht Impfflicht auch gegen RHD2.

An eine erneute Unterbringung von Kaninchen in dem vorhandenen Gelände und der Hütte in Laufenburg-Rhina in der Zimmermannstraße, ist nicht zu denken, da dieses davor vollständig desinfiziert und der kontaminierte Boden bis zu 30 Zentimeter tief abgegraben werden müsste. Die achtjährige Tochter Linee, die sich beinahe täglich bei den Kaninchen aufgehalten hat, hat sich inzwischen mit dem kleinen kuscheligen Hündchen Cooky getröstet. Angelika Kunde empfiehlt allen Haltern von Kaninchen: „Schützt Eure Kaninchen, so gut es geht, in dem ihr zum Beispiel die Ställe mit Fliegengittern verseht, da die Übertragung des Virus vor allem durch direkten Kontakt oder Fliegen und Stechmücken erfolgt.

RHD1 und RHD2

Die Chinaseuche RHD1 und RHD2 ist eine der gefährlichsten Kaninchenseuchen, die bei den betroffenen Tieren zu 100 Prozent zum Tode führt. Der Virus wird durch direkten Kontakt zu kranken Tieren oder indirekt durch Stechmücken übertragen. Hauptsächlich betroffen sind heranwachsende Tiere, die nicht mehr durch die Muttermilch immun sind. www.kaninchenschutz.de