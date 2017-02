vor 2 Stunden Markus Vonberg Laufenburg, Albbruck Bürger planen am Abzweig Hauenstein mit

Nach Informationsveranstaltung in Albbruck gingen 50 ergänzende Vorschläge zur Umgerstaltung des Abzweigs ein. Sie betreffen vor a

Hauenstein – Beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg haben Bürger bisher rund 50 ergänzende Vorschläge zur Umgestaltung des Abzweigs Hauenstein eingereicht. "Wir haben eine ganze Reihe interessanter Vorschläge erhalten, viele betreffen die Integration des Radwegs", sagte Sprecher Matthias Henrich auf Anfrage unserer Zeitung. Die Behörde prüfe die Vorschläge nun. Weil dies wegen der großen Zahl mehr Zeit in Anspruch nehme als erwartet, müsse die zweite Anfang April in Luttingen geplante Informationsveranstaltung auf Anfang Mai verschoben werden. Mehr als 200 Bürger hatten am 8. Februar die erste Informationsveranstaltung des RP in Albbruck besucht. Die Behörde stellte dort vier aqus einer Machbarkeitsstudie hervorgegangene Varianten vor, wie der steile und enge Abzweig, der das Ostende der A 98.7 mit der B 34 verbindet, entschärft werden könne. Bisher endet die A 98.7 in einer steilen, engen Rechtskurve hinab zum Rhein. Künftig solle "ein verkehrssicherer und richtlinienkonformer Abstieg realisiert werden", wie das Regierungspräsidium auf seiner Homepage schreibt. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee, der Landkreis Waldshut, die Stadt Laufenburg und die Gemeinde Albbruck fordern dies schon seit vielen Jahren. Einen wichtigen Anstoß für die Neuplanung der 2004 in Betrieb genommenen Behelfsabfahrt gab unter Federführung des damaligen Kreisrats Lothar Schlageter die Kreistagsfraktion der Freien Wähler 2007 mit einem Petitionsverfahren. Doch erst im Sommer 2016 erteilten die Verkehrsministerien von Bund und Land dem RP die Freigabe für die weitere Planungen zum Abzweig. Die künftige Anschlussstelle Hauenstein soll eine Weiterführung in Richtung Waldshut-Tiengen sowohl über die Bergtrasse auf einer ostwärts weitergeführten A 98 (dies sieht der Bundesverkehrswegeplan 2030 vor) wie auch über die Taltrasse auf einer zweibahnig ausgebauten B 34 ermöglichen. In Albbruck stellte das RP die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie entwickelten Varianten A bis D für eine neue Straßenführung entwickelt. Es handelt es sich allesamt um Tunnels, sie sind zwischen 200 und 770 Meter lang, ihr Bau soll zwischen 30 und 52 Millionen Euro kosten. Die Lösungen sind ausgelegt für die 2030 erwartete Verkehrsmenge von täglich 25000 Fahrzeugen mit einem hohen Schwerverkehrsanteil. Jetzt arbeitet die Freiburger Behörde die eingegangenen Anregungen auf und stellt die Ergebnisse Anfang Mai in Luttingen vor. Informationen im Internet:rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt4/Ref44/A98-Hauenstein Die vier Tunnel-Varianten Variante A entspricht der 2011 von Regionalverband, Landratsamt sowie Laufenburg und Albbruck in Auftrag gegebenen Studie. Diese Lösung sieht einen 200 Meter langen Tunnel mit maximal 4 Prozent Neigung unter Albert und eine 90 Meter lange Brücke über den Mühlbach vor. Die Baukosten werden auf 30,1 Millionen Euro geschätzt.

entspricht der 2011 von Regionalverband, Landratsamt sowie Laufenburg und Albbruck in Auftrag gegebenen Studie. Diese Lösung sieht einen 200 Meter langen Tunnel mit maximal 4 Prozent Neigung unter Albert und eine 90 Meter lange Brücke über den Mühlbach vor. Die Baukosten werden auf 30,1 Millionen Euro geschätzt. Variante B sieht eine 80 Meter lange Brücke über den Mühlbach und einen 730 Meter langen Tunnel mit bis zu 5,5 Prozent Neigung vor, der erst östlich Albert im Gebiet Eichhölzle endet. Hier plant die Gemeinde Albbruck ein Baugebiet, weshalb diese Lösung aus sicht der Gemeinde ausscheidet. Die Kosten für Variante B betragen 48,6 Millionen Euro.

sieht eine 80 Meter lange Brücke über den Mühlbach und einen 730 Meter langen Tunnel mit bis zu 5,5 Prozent Neigung vor, der erst östlich Albert im Gebiet Eichhölzle endet. Hier plant die Gemeinde Albbruck ein Baugebiet, weshalb diese Lösung aus sicht der Gemeinde ausscheidet. Die Kosten für Variante B betragen 48,6 Millionen Euro. Variante C ieht wie Variante B sieht sie eine 80 Meter lange Brücke über den Mühlbach vor, aber einen 770 Meter langen Tunnel mit maximal 5,5 Prozent Neigung vor, der weiter westlich als Tunnel B verläuft und vor dem Eichhölzle die B 34 Erreicht. Mit geschätzten 51,5 Millionen Euro Baukosten ist diese Variante die teuerste.

ieht wie Variante B sieht sie eine 80 Meter lange Brücke über den Mühlbach vor, aber einen 770 Meter langen Tunnel mit maximal 5,5 Prozent Neigung vor, der weiter westlich als Tunnel B verläuft und vor dem Eichhölzle die B 34 Erreicht. Mit geschätzten 51,5 Millionen Euro Baukosten ist diese Variante die teuerste. Variante D wurde zuletzt entwickelt und noch nicht in einer Machbarkeitsstudie untersucht, weshalb auch noch keine Aussagen über die wahrscheinlichen Kosten getroffen werden können. Diese Variante verzichtet auf eine Brücke übers Mühlbachtal und beinhaltet stattdessen einen 430 Meter langen Tunnel mit 3 bis 4 Prozent Neigung unter dem Hauensteiner Burgberg. Informationen im Internet: