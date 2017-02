Laufenburg Bürger kritisieren die Entwicklung der Spitäler

Etwa 50 Bürger kommen zum Informationsabend des Fördervereins Krankenhaus Bad Säckingen. Sie schildern Fälle von Überlastung und Wartezeiten.

Luttingen (de) Fast exakt haben sich die erwarteten Besucherzahlen zur Informationsveranstaltung über die Entwicklung des Krankenhauses Bad Säckingen mit den schließlich in der Pfarrscheune von Luttingen erschienen Personen gedeckt. Die Vorsitzende des Fördervereins für das Krankenhaus Bad Säckingen, Beatrix Köster, und ihre Vereinskollegen Jürgen Stadler und Rolf Metzger hatten für 60 Sitzgelegenheiten gesorgt, von denen nur wenige unbesetzt blieben.

Als ein Zeichen fehlender Solidarität zu diesem unter den Nägel brennenden Thema wertete das Publikum das Fernbleiben der meisten Gemeindevertreter an diesem Abend. Dennoch bedauerte der Luttinger Ortsvorsteher Bernhard Gerteis aber auch das geringe Interesse der Bevölkerung an diesem Thema. Wer die zufriedenstellende Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung wolle und sich für diese einsetze, müsse so den Eindruck bekommen, dass dieses Thema möglicherweise bei der Bevölkerung vernachlässigt werde.

Während sich das im Förderverein für den Erhalt des Krankenhausstandorts Bad Säckingen kämpfende Trio mit allgemeinen Zahlen der Krankenhausversorgung in Deutschland an das Thema herantastete, ernteten seine Aussagen zu den im Landkreis vorhandenen Bettenzahlen gegenüber solchen in anderen Gegenden des Landes bei den Zuhörern nur Kopfschütteln. Immer wieder wurde während der Diskussion aus den Reihen der Besucher an Beispielen verdeutlicht, dass die derzeitige Situation mit der Verlegung von Abteilungen ins Waldshuter Krankenhaus dort zu einer Überforderung von Kapazitäten und Personal führe und zu einer echten Unterversorgung der Patienten.

"Von Waldshut aus wird ein Lokalpatriotismus betrieben, der ungeahnten Schaden anrichten wird", sagte ein Diskussionsteilnehmer. Auch von einem Kompetenzgerangel zwischen den Waldshuter Krankenhausärzten und ihren Bad Säckinger Kollegen war die Rede, was als Hoheitsdenken der Waldshuter moniert wurde. Vage Behauptungen, dass ein möglicher Standort eines Zentralkrankenhauses in Albbruck mit dem weiteren Betrieb der heute noch überdimensionieren Gemeinschaftskläranlage zusammenhänge, heizte zusätzlich die Stimmung unter den Zuhörern an.

Neben dem Unmut gegen die politischen Entscheidungsträger machte sich Kritik an der Spitälergeschäftsführung breit. Wartezeiten auf Operationen, wie sie an diesem Abend von Betroffenen geschildert wurden, seien bei der heutigen Erkenntnis der Medizin grob fahrlässig, sagte der Mediziner Jürgen Stadler. Er stimmte mit den Zuhörern überein, dass diese negativen Erfahrungen an die Öffentlichkeit – und in einem Schreiben an das Gesundheitsministerium – gelangen müssten. "Verharmlosung der Situation", warfen Besucher der Laufenburger Bürgermeisterstellvertreterin und Kreisrätin Gabriele Schäuble vor, als diese sagte, dass der Kreistag das Bad Säckinger Krankenhaus nicht "niedermachen" wolle und es nicht der einzige Weg sein könne, den Standort aufzugeben.