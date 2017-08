Laufenburg Buchautorin Petra Gabriel veröffentlicht neuen Roman

Der neue Roman „Der Sohn der Welfin“ der Buchautorin Petra Gabriel transportiert historisches Gut. Darin geht es um das Leben des jungen Friedrich von Schwaben (12. Jahrhundert). Ein besonderes Anliegen ist es ihr, mit falschen Klischees um das Mittelalter aufzuräumen.

„Woher willst du wissen, wohin du gehst, wenn du nicht weißt, woher du kommst.“ Mit dieser Indianerweisheit erläutert Buchautorin Petra Gabriel ihr Interesse an historischen Stoffen. Die Schriftstellerin und Journalistin ist in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen und hat unter anderem eine Ausbildung zur Redakteurin absolviert.

Von 1989 bis 2004 war sie die stellvertretende Leiterin der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen und lebt seither freiberuflich in Laufenburg und Berlin. Mittlerweile hat sie mehrere historische Geschichten in ihren Werken verarbeitet und verfasste zahlreiche Kriminalromane. Ihr aktuelles Werk trägt den Titel „Der Sohn der Welfin“ und befasst sich mit der Kindheit und Jugend von Friedrich von Schwaben, des späteren Kaisers Rotbart.

Der Roman richtet sich vor allem an Heranwachsende und Erwachsene und spiegelt die Werte einer längst versunkenen Welt wieder. Die Geschichte spielt zur Zeit des Mittelalters und den Lebzeiten von Friedrich von Schwaben (1167 bis 1191). Petra Gabriel war es dabei ein „großes Anliegen, falsche Klischees und Mythen über das Mittelalter zu vermeiden“, wie sie sagt.

Die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, seinen demnach klüger gewesen als man heute oftmals annimmt. Gabriel schildert eine Welt, in der der Teufel und die Hölle noch als existent angesehen wurden und die Liebe noch nicht den heutigen Stellenwert angenommen hatte. Kinder und junge Erwachsene wurden kaum wahrgenommen und kommen daher in der Geschichtsüberlieferung nicht so oft vor. Deshalb möchte Gabriel besonders den jungen Friedrich von Schwaben ins Zentrum ihrer Erzählung rücken.

Die Thematik griff Gabriel durch einen Arbeitskollegen und Komponisten auf, welcher jemanden suchte, der zu seinem Musical „Barbarossa“ ein Buch schreibt. Diesen Vorschlag nahm Petra Gabriel unter der Bedingung an, die Vorgeschichte und damit die Jugend des jungen Friedrich von Schwaben mit dessen zerrütteten Familienverhältnissen und seiner Gefühlslage beschreiben zu dürfen.

„Ich möchte die Vergangenheit besser verstehen lernen, um die Gegenwart besser verstehen zu können“, kommentiert die Buchautorin ihr Interesse an den zurückliegenden Historien. Geschätzte zwei Jahre mit intensiver Recherche investierte Petra Gabriel für das Gelingen der Geschichte, die in drei Teile aufgegliedert ist. Diese sind den Protagonisten des Buches, der Mutter, einem Freund und der ersten großen Liebe gewidmet. Neben den historisch echten Personen hat Gabriel auch fiktive Charaktere eingebaut, die Raum für Interpretation bieten.

Die Weisheit und Moral aus der Geschichte formuliert Petra Gabriel auf den Punkt: „Es wird höchste Zeit, dass wir anfangen, aus der Geschichte zu lernen.“ Die Menschen zu jener Zeit verfolgten demnach dieselben Werte, wie zur heutigen Zeit: Soziale Gerechtigkeit, ein Leben in Frieden, einen guten Lebensstandard und hin und wieder ein kleines Wunder. Friedrich von Schwaben, den Gabriel als einen der Gründerväter Europas bezeichnet, soll dafür stehen, dass das Europa, das er mitbegründet hat, eine lange Zeit Frieden beschert hat.

Der Roman

Petra Gabriels „Der Sohn der Welfin“ ist im Gmeiner Verlag Meßkirch im Juli 2017 erschienen. Es handelt sich um einen historischen Barbarossa-Roman. Er thematisiert die angespannten Familienverhältnisse und in dem Zusammenhang die persönliche Entwicklung des jungen Friedrich von Schwaben auf Grundlage wahrer Begebenheiten.