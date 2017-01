Laufenburg Binzger Chor führt Musical auf

Die Darsteller üben auf einem intensiven Probenwochenende für das Chormusical "Amazing Grace" von Andreas Malessa und Tore W. Aas.

Für das im kommenden Jahr in Laufenburg stattfindende Musical "Amazing Grace" sind die ersten Proben angelaufen. In einem Intensivwochenende in der Jugendherberge Fleinerhaus in Todtnauberg wurden unter Leitung von Dirigentin Christine Böhler Chorlieder, vokale Solis von Haupt- und Nebendarstellern, Schauspieleinlagen und Tanzchoreografien eingeübt. Aufgeführt wird das ehrgeizige Projekt vom Jugend- und Erwachsenenchor Binzgen, der neben der stattlichen Anzahl von 45 Sängerinnen und Sängern auch noch ein kleines Orchester auf der Bühne haben wird. Das Chormusical von Andreas Malessa und Tore W. Aas erzählt die Entstehung des weltweit bekanntesten Gospelsongs, der unter anderem beim Gedenkgottesdienst für Nelson Mandela 2013 und der Trauerfeier für Michael Jackson 2009 von Million Menschen gehört wurde. Das Musical wird am 10., 11. und 12. März im Pfarrsaal Heilig-Geist in Laufenburg aufgeführt.