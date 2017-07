Grunholz Biker in Grunholz feiern friedlich

Biker in Grunholz feiern friedlich

Motorradfreunde feiern ihr bereits 30. Motorradfäscht. Die Einnahmen kommen traditionell einem guten Zweck zugute. Montag Information zu Spital Bad Säckingen.

Dutzende Motorräder sind auf der Wiese abgestellt, die Zeltlager sind aufgeschlagen und unter der Holzüberdachung herrscht ausgelassene Stimmung: Das 30. Motorradfäscht der Motorradfreunde Grunholz ist wieder ein voller Erfolg.

Los ging es am Freitagabend mit dem Auftritt der Band „The Mario Nettes“, welche, wie auch die Traditionsband am Motorradfäscht „Rough Stuff“ am Samstagabend für tolle Stimmung und Feierlaune sorgte. Hadbanging und viele Luftgitarren durften nicht fehlen, um die rockige Atmosphäre glühen zu lassen. Wer nicht unbedingt tanzen und mitfeiern wollte, konnte es sich rund um das große Lagerfeuer oder den Bierbänken gemütlich machen und sich unterhalten und dazu etwas zu sich nehmen. Hierfür gab es wie immer reichliche Speisen vom Grill, dazu Nudelpfanne oder Gyros mit Tzatziki.

Die angereisten Motorradfreunde, die in Cliquen oder im kleinen Kreis gekommen waren, präsentierten sich in gemeinsamer Kluft oder ihrer individuellen Motorradbekleidung. Gemeinsam hatte man so die Möglichkeit, sich kennenzulernen und Erlebnisse auszutauschen. Gerne war man eingeladen, über Nacht zu bleiben, vor allem, wenn man zum Plausch auch das ein oder andere Bier trinken wollte.

Das Motorradfäscht verlief friedlich und gewaltfrei, was ein wichtiges Anliegen der Motorradfreunde darstellt. Unter anderem darum ist der Festplatz umzäunt, sodass jeder Besucher zunächst den Eingang passieren muss. Somit ist aber auch garantiert, dass man auf das Motorradfäscht seine Familie und Kinder mitbringen kann. Gegen zu starken Lärm helfen Ohrschützer zum Aufsetzen.

Den letzten Tag macht am heutigen Montag noch das Handwerkervesper, zu dem auch der Förderverein Pro Spital eingeladen ist. Er wird die Besucher über die Situation am Bad Säckinger Krankenhaus und die Bemühungen zu dessen Erhalt informieren.

Wie immer kommen die Einnahmen des Motorradfäschts, die Dank des hochsommerlichen, sonnigen und warmen Wetters nicht allzu gering ausgefallen sein dürften, einem guten Zweck zugute. Welcher das sein wird, steht noch nicht fest.