Laufenburg/Luttingen Besuch aus der Partnerstadt: Bretonische Tänze und Musik zu Ostern

Besuch des Cercle Celtique aus Le Croisic in der Partnerstadt Laufenburg. Seit 40 Jahren besteht eine Freundschaft zum Kirchenchor St. Martin Luttingen.

Mehr als 40 Jahre besteht die intensive Freundschaft zwischen dem Kirchenchor St. Martin Luttingen und Cercle Celtique Korollerien Ar Mor aus Le Croisic. An Ostern wird diese Verbindung mit einem Besuch der Gruppe aus der Partnerstadt gefestigt. Höhepunkt des viertägigen Programms ist das „Fest Noz“ am Ostersonntagabend in der Möslehalle, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. „Fest Noz“ steht für eine besondere bretonische Tanz- und Musikkultur, bei der alle mitmachen können. Das Fest, das zu einem Feuerwerk der Freude werden soll, beginnt um 19 Uhr.

Im Jahre 1974, ein Jahr nach der offiziellen Verschwisterung der beiden Städte Laufenburg und Le Croisic, besuchte der Chor St. Martin zum ersten Mal die Partnerstadt, eingebunden in ein Kirchenkonzert unter Leitung des damaligen Dirigenten Lothar Rist und in einen Auftritt mit der Tanzgruppe Cercle Celtique im dortigen Festsaal. Die verbindende und motivierende Person in Le Croissic war damals der hochgeachtete Schulrat Emil Thibault. Als Thibault im Jahre 1977 verstarb, entwickelte sich aus dem Kreis der Eltern der jungen Musiker und Tänzer eine neue Trägerschaft des „Cercle Celtique“. Neue Impulse konnten die in Laufenburg bestens bekannten Eheleute Maurice und Thérèse Piquet, dem Verein geben. In den letzten Jahren verstand es Martine Alcon neue Akzente zu setzen. An Ostern kommt Cercle Celtique mit dem neuen Präsidenten M. Ludovic Debec nach Luttingen.

Cercle Celtique ist ein charakteristischer Vertreter der Bretagne. In ihren attraktiven Trachten begeistert die Gruppe mit faszinierenden Tänzen und ihrer durchdringenden Musik. Zuletzt konnten dies die Besucher des Freundschaftstreffens 2011 in Luttingen erleben. Und alle, die 2014 zur Erneuerung des 40jährigen Bestehens des Freundschaftspakts mit in Le Croisic waren, sind heute noch begeistert von der erfahrenen Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Zwischen vielen Familien sind Bindungen gewachsen, die auf einer tiefen Freundschaft gründen.

Bei ihrem 40-jährigen Bestehen wurde der Cercle Celtique als Träger bretonischer Traditionen und als besonderes Aushängeschild der Stadt Le Croisic gefeiert. In den 43 Freundschaftsjahren haben über 20 Begegnungen zwischen den beiden Gruppierungen stattgefunden, jeweils abwechselnd in Laufenburg und Le Croisic. Mittlerweile wird die festgefügte Verbindung von der dritten Generation geprägt. Sie tragen den Auftrag der Gründerväter zur Völkerverständigung weiter.