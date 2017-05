Laufenburg Beim Doppelkonzert von Harmonika-Orchester Laufenburg und Akkordeon-Orchester Magden erklingen zeitgemäße Harmonikaklänge

Das Publikum genießt das Akkordeon-Doppelkonzert mit dem Harmonika-Orchester Laufenburg und dem Akkordeon-Orchester Magden. Junge Musiker eröffnen den Konzertabend.

Unter dem Motto „Accordion, up-to-date“ wurde am Samstagabend im katholischen Pfarrsaal Heilig Geist in Laufenburg ein Doppelkonzert gegeben. Das Harmonika-Orchester (HO) Laufenburg und die Musikerfreunde aus Magden (Schweiz) erfreuten die Zuhörer im voll besetzten Saal mit einer beschwingten Mischung aus traditionellen und modernen Stücken. Beide Orchester stehen unter der Leitung von Vadim Fedorov, der die beiden Vereine bestens auf das Konzert vorbereitet hatte.

Vom HO Laufenburg begrüßte Sabrina Muñoz Gerteis die Besucher und betonte, dass die Laufenburger Musiker bereits seit Anfang des Jahres intensiv an den Stücken für das Konzert gearbeitet haben. Dieser Probenfleiß zeichnete das Konzert im besonderen Maße aus. Das Harmonika-Orchester Laufenburg wurde dem Motto des Konzertabends „Accordion, up-to-date“ voll und ganz gerecht. Die anspruchsvollen Musikstücke, die die Musiker in ihrem Konzertteil zum Besten gaben, waren durchweg aktuelle, moderne Stücke.

Es erklang unter anderem ein Medley aus dem Musical „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber. Untermalt wurde diese Passage mit einer kleinen tänzerischen Einlage auf Rollerblades der jungen Frauen Zaira Kaiser, Lena Ebner und Cosma Barr. Weiter auf dem Programm stand der Song „Child’s Anthem“ von Toto.

Für die übrigen modernen Stücke, darunter „What’s Up“ von 4 Non Blondes, „All About That Bass“ von Meghan Trainor, „Holding Out for a Hero“, im Original gesungen von Bonnie Tyler, oder „A Night Like This“, von Caro Emerald, hatte sich das HO die gesangliche Unterstützung von Christina Scholz aus Bad Säckingen geholt, was den dargebotenen Liedern eine besondere Note verlieh.

Das Akkordeon-Orchester aus Magden begrüßte die Zuhörer im ersten Konzertteil mit einem Medley aus dem Andrew-Lloyd-Webber-Musical „Cats“. Danach nahmen die Musiker die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise von Persien über Sizilien bis nach Russland. Dabei ließen sie völlig unterschiedliche volkstümliche Weisen anklingen.

Den Auftakt des gemeinsamen Konzertabends gestalteten die Akkordeon-AG der Hebelschule Rhina (2. Klasse) und die Akkordeon- und Keyboard-Ausbildungsgruppen des HO Laufenburg als Jugendorchester. Einige der jungen Musiker reichten noch nicht einmal mit den Füßen auf den Boden, aber in ihren Darbietungen waren sie ganz groß. Voller Konzentration, mit großer Spielfreude und einer Begeisterung, die aufhorchen ließ, meisterten sie ihre Beiträge.

Die Zuhörer danken den großen und kleinen Musikern mit viel Applaus für die unterhaltenden Beiträge. Die Musiker revanchierten sich ihrerseits mit Zugaben beim Publikum. In bewährter Weise führte Christa Eckert mit abwechslungsreichen Zwischenbemerkungen durch den Konzertabend.