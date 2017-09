Laufenburg Bei der Laufenburger Kulturnacht liegt Kreativität in der Luft

Die Laufenburger Kulturnacht war in diesem Jahr im Wetterpech, aber trotzdem ein Erfolg. Die Künstler zeigten auf beiden Seiten des Rheins Originelles zum Sehen und Hören. Wie es unserem Autor Peter Schütz gefallen hat, lesen Sie hier.

Laufenburg – Petrus hat offenbar sein eigenes Kulturverständnis: Pünktlich zur Eröffnung der 13. Laufenburger Kulturnacht am Samstagabend öffnete er die Schleusen am Himmel. Der einsetzende Regen fiel derart kräftig aus, dass die Redner unter dem Zelt auf der Laufenbrücke stimmlich nicht mithalten konnten. Vor allem die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, die sich zum ersten Mal einen Eindruck von der Kulturnacht verschaffte, war kurzfristig kaum zu hören. Immerhin: Unter dem Zeltdach blieben alle trocken und die Stimmung war den Umständen entsprechend ganz gut. Schwarzelühr-Sutter würdigte mit ihrer Anwesenheit den grenzüberschreitenden Anlass und beglückwünschte die Veranstalter. „Schön, dass sich die Menschen vor Ort einbringen“, sagte sie. Und: „Kulturell muss sich die Region nicht verstecken.“

Bürgermeister Ulrich Krieger hakte nach: „Für mich ist die Kulturnacht ein Glücksfall. Sie ist wie unsere Stadt: vielfältig, grenzüberschreitend, völkerverbindend.“ Krieger weiter: „Heute Abend sind wir die Kulturhauptstadt – zumindest am Hochrhein.“ Worauf sein Kollege, Laufenburgs Stadtammann Herbert Weiss, auf eine besondere Konstellation an der Eröffnungsfeier hinwies: Die Bundestagsabgeordnete befinde sich auf Schweizer Boden, so Weiss. Und niemand habe von ihr einen Ausweis sehen wollen, „so groß ist unser Vertrauen“, lachte er. Was danach kam, war wie ein kleiner Appetithappen auf die mit 27 Stationen gut bestückte Veranstaltung auf beiden Seiten des Rheins. Die Ballettschule Luise Krey und die Musikschule Regio Laufenburg steuerten die ersten Töne und Tänze bei, bevor es richtig losging.

Um 18 Uhr fiel der Startschuss mit der Vernissage des Kunstprojektes „Freie Fenster“ in der Fischergasse auf Schweizer Seite. Elf Künstler hatten elf Schaufenster gestaltet – zum Teil recht originell wie Susi Kramer mit einem bunten Schwein und der Aufschrift „S(CH)aufenster“. Beiträge von badischer Seite hatten unter anderem Ilse Werner aus Rickenbach und Sepp Briechle aus Tiengen beigesteuert. Eigenwillige Kunst gab es auch in der Codman-Anlage von Anra und der Gruppe „H'Art“ in Form von einer Licht- und Klangcollage zu entdecken. Zudem war viel Musik in der Luft. Am Laufenplatz erklang Orientalisches, im Tourismusamt trat die Anna-Lu-Band und entlang der Hauptstraße Tina & Jo auf. Allesamt unter Dach, denn der Regen wollte lange nicht nachlassen. Mit Schirm ließen sich jedoch alle Stationen überwiegend trocken zu Fuß erreichen.