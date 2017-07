Laufenburg Bartholomäus Huber war der Methusalem vom Hochrhein

Vor 275 Jahren stirbt der angesehene Bartholomäus Huber 120-jährig. Auf dem ehemaligen Friedhof an der Kirche ist er begraben.

Falls die Ansicht vorherrscht, dass Menschen in früherer Zeit nicht so lange lebten wie heute, könnte man beim Studium in alten Pfarrbüchern leicht eines Besseren belehrt werden. So lautet ein 275 Jahre alter Sterbebucheintrag der Pfarrei Luttingen: „Am 12. Juli 1742 starb Bartholomäus Huber von Stadenhausen, versehen mit allen heiligen Sakramenten, nachdem er in diesem Tal der Tränen 120 Jahre fromm, ehrenhaft und lobenswert (pie, honeste, laudabiliter) gepilgert (transegit).“

Der aus Unteralpfen stammende Pfarrer und Heimatforscher Jakob Ebner (1873 bis 1960) befasste sich mit dem Stadenhauser Bartle, wie er liebevoll genannt wurde, und schilderte 1953 in der Broschüre „Badische Heimat“, dass der Knabe im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) den Brand seines Heimatdorfes am Rhein und von Luttingen, den Gräuel der Verwüstung in der gesamten Gegend und die Flucht von der heimatlichen Scholle in die Schweiz oder hinter den großen Hauensteiner Hagwald erlebte.

Der in der gesamten Gegend geachtete und insbesondere von seinem Seelsorger Alexander Schmid von Brandenstein hochgeschätzte Patriarch Bartholomäus Huber war ein gern gehörter Erzähler aus alten Zeiten, dies wusste Alexander Schmid, von 1733 bis 1747 Pfarrer in Luttingen, zu berichten. Er war oft bei dem Hochbetagten in Stadenhausen. „Der Bartle hatte noch gut im Gedächtnis, wie wenig Leute übrig geblieben waren aus der Pest- und Kriegszeit. Die Kirche in Luttingen hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg noch viel Platz“, so die Überlieferung von Jakob Ebner.

Auf das hohe Alter von Bartholomäus Huber ging auch der nach Alexander Schmidt eingesetzte Pfarrer Franz Josef Zoller, ein geborener Laufenburger, ein. Er betreute die Pfarrei Luttingen von 1748 bis 1791. In einem Schreiben vom 17. Juni 1785 wehrte sich Zoller gegen die vom Waldvogteiamt Waldshut geplante Verlegung des Gottesackers von der Luttinger Kirche weg außerhalb des Dorfes. „Der Friedhof bei der Kirche ist nicht gesundheitsschädlich, wie behauptet. Die Einwohner brächten ihr Leben auf 80, 90, ja auch 120 Jahre. Wenn der Gottesacker von der Kirche entfernt würde, vergesse man die Verstorbenen im Winter“, so Franz Josef Zoller. Der Friedhof wurde dennoch 1785 ins freie Feld zwischen Luttingen und Stadenhausen verlegt. Und eine Kapelle kam gleich hinzu. Diese Kapelle gibt es allerdings nicht mehr. Sie wurde in den 1980er Jahren durch die heutige Einsegnungshalle ersetzt.