Laufenburg Bald wieder Schnäppchenjagd im Städtle

Am 29. September ist wieder Altstadt-Flohmarkt in Laufenburg. Ab sofort können Stände angemeldet werden.

In der Laufenburger Altstadt halten der Gewerbeverband Laufenburg und die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Laufenburg am Freitag, 29. September, den 8. Altstadt-Flohmarkt ab. Ab sofort können sich Interessenten bei der SÜDKURIER-Lokalredaktion für einen der rund 50 Standplätze anmelden.

Der Altstadt-Flohmarkt wird imm am letzten Freitag im September auf dem Rathausplatz, in der Hauptstraße und auf der Laufenbrücke abgehalten. An ihm können sich Familien, Vereine und Einzelpersonen beteiligen. Händler und Besucher schätzen am Altstadt-Flohmarkt dessen besondere Atmosphäre: Straßencafés und Gartenwirtschaften bieten die Möglichkeit zum Verweilen, Deutsche und Schweizer gehören zu den Besuchern, neben Flohmarktständen und laden auch die Ladengeschäfte der Altstadt zum Bummel ein.

Der Flohmarkt wird nachmittags von 13 bis 19 Uhr abgehalten. Um einen reibungslosen Aufbau der Stände zu ermöglichen, ist bereits ab 12 Uhr die Hauptstraße ab Zufahrt zum Parkdeck Rheinterrasse für die Dauer des Flohmarkts und die Zeit des Abbaus bis 20 Uhr gesperrt. Besucher von außerhalb können den Flohmarkt per Bahn über die Haltestelle Laufenburg (Baden) erreichen. Autofahrern stehen kostenlos Parkplätze an der Andelsbachstraße zur Verfügung.

Auch die Beschicker des Laufenburger Wochenmarkts machen wieder beim Flohmarkt mit und halten auf dem Rathausplatz ihre Spezialitäten aus der Region wieder den ganzen Tag feil. Die Geschäfte in der Altstadt laden die Flohmarktbesucher zum Einkaufsbummel ein, die Laufenburger Gastronomen freuen sich auf die Flohmarktbesucher als Gäste.

Anmeldung

Für den Altstadt-Flohmarkt am Freitag, 29. September, in Laufenburg sind ab sofort Anmeldungen per Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de, per Fax an 07761/56045190, per Post an SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen möglich. Bitte als Betreff ,,Flohmarkt Laufenburg“ sowie Name, Postadresse, Telefonnummer, wenn möglich Mailanschrift und SÜDKURIER-Abo-Nummer angeben!