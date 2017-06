Laufenburg Autofahrer unter Drogenverdacht

Polizei kontrolliert am Montagabend im Laufenburg 28-Jährigen am Steuer.

Bei einem 28 Jahre alten Autofahrer in Laufenburg stellten Polizeibeamte am Montagabend gegen 22.30 Uhr deutliche Drogensymptome fest. Der Mann war mit einem VW Golf unterwegs und wurde an einer Kontrollstelle in der Waldshuter Straße angehalten. Zur Feststellung der Drogeneinwirkung wurde ein Blutentnahme veranlasst. Dem Betroffenen wurde untersagt, in den kommenden 24 Stunden ein Kraftfahrzeug zu führen.