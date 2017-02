Laufenburg Autofahrer in Laufenburg stirbt nach Herzanfall

Polizei trifft am Donnerstag Herzkranken nach Unfall bewusstlos an. Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos.

Vermutlich an den Folgen einer schweren Herzerkrankung ist am Donnerstag ein 61 Jahre alter Autofahrer gestorben, der zuvor einen Unfall in der Säckinger Straße hatte. Gegen 11.13 Uhr kam der aus Rhina kommende Wagen nach rechts von der Straße ab, fuhr mit dem Vorderrad auf eine abgesenkte Leitplanke und rollte wieder auf die Straße zurück. Eine Zeugin und die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Fahrzeugs des Polizeipostens trafen den Fahrer bewusstlos auf dem Fahrersitz an und leiteten sofort die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden bei dem Mann Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer durchgeführt, bis diese von Notarzt und Rettungssanitätern abgelöst wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Patienten in eine Klinik in der Schweiz, wo er kurz darauf verstarb. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.