Grunholz Auto ohne Kennzeichen, Fahrer ohne Führerschein

Beim Laufenburger Stadtteil Grunholz fällt der Polizei am Dienstag ein Fahrer mit nicht zugelassenem und nicht versichterem Fahrzeug auf.

Einer Polizeistreife fiel beim Laufenburger Stadtteil Grunholz am Dienstagabend gegen 19 Uhr an der Auffahrt zur A 98 ein BMW auf, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Das Fahrzeug wurde angehalten, hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und auch nicht versichert war. Der 28 Jahre alte Fahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheins und gab an, dass er in eine Werkstatt wollte, um später den Wagen zu verkaufen. Für die Weiterfahrt musste er zuerst Kurzzeitkennzeichen und einen Fahrer organisieren. Gegen ihn wird Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.