vor 4 Stunden sk Laufenburg Außenspiegel streifen sich – Autofahrer betrunken

In der Königsbergerstraße in Laufenburg streiften sich am Freitagabend kurz nach 21 Uhr die Außenspiegel zweier entgegenkommender Autos. Der 40 Jahre alter Fahrer eines VW Touran fuhr aber einfach weiter, konnte aber durch den Unfallgegner bis zu einem Parkplatz verfolgt werden, wo beide anhielten und dann zu streiten begannen.