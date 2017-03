Laufenburg Auf den FC Rotzel warten große Investitionen

Der FC Rotzel plant eine neue LED-Flutlichtanlage und Sanierungsarbeiten am Clubheim. Stolz ist der Verein auf seine Bandenwerbung.

„You never play alone“ (du spielst nie alleine) ist das Motto des FC Rotzel und dies setzte er auch im abgelaufenen Vereinsjahr wieder um. Der Zusammenhalt wird im Verein großgeschrieben. Dies wurde bei der 54. Hauptversammlung deutlich und der Vorstand war zufrieden. Neben den sportlichen Erfolgen der einzelnen Mannschaften und der gut funktionierenden Jugendarbeit in der Spielgemeinschaft mit Binzgen, Hänner und Luttingen, lief es in diesem Jahr auch finanziell wieder deutlich besser.

Durch zahlreiche Aktionen besserten die Mitglieder ihr Vereinskonto auf. Vorsitzender Klaus Meier hat im Auftrag des abwesenden Kassierers Rainer Zelger ein gutes Plus in der Kasse verkündet. Als Investitionen in diesem Jahr stehen an erster Stelle eine neue LED-Flutlichtanlage und die Sanierungsarbeiten am Clubheim an. Auch auf ihre 109 Meter lange neue Bandenwerbung sind die Mitglieder des FC Rotzel stolz. „Die Werbung ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die der Verein sehr gut brauchen kann“, so der Vorsitzende.

Im Mittelpunkt stand nicht nur die finanzielle Lage des Vereins, es waren auch Teilneuwahlen des Vorstands angesagt. Im Vorstand hat sich nichts geändert und so wurden unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Manfred Ebner der Vorsitzende Klaus Meier genauso für zwei Jahre wiedergewählt wie der zweite Kassierer Thomas Gallmann und Schriftführer Dietmar Becker. Jugendleiter Ralf Bernauer ließ sich nur für ein Jahr wiederwählen, hier ist schon ein Nachfolger im Gespräch. Ebenso für ein weiteres Jahr bestätigten die Mitglieder Clubheimwirtin Klara Schlachter.

Besonders freute sich Meier über die zahlreichen Ehrungen, die anstanden. Bei den Ehrungen unter der Leitung von Ehrenpräsident Joachim von Stokar ging es recht schnell. Es standen zwar neun Ehrungen an, aber es waren nur zwei Personen davon anwesend. Für besondere Verdienste wurde mit der goldenen Ehrennadel Reiner Wiesmann geehrt und für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft Christian Schlachter. In Abwesenheit erhielten für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft Andreas Rueb und für zehn Jahre Michael Hofmann eine Auszeichnung. Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Wilfried Schlachter und Karl Kaiser geehrt, für 30 Jahre Ulrich Isele sowie für 20 Jahre Andre Lüttin und Timo Bernauer.

Viel hatte im vergangenen Jahr Jugendleiter Ralf Bernauer zu tun. Es gab zahlreiche Aktivitäten in der SG und so freuten sich diese besonders über das erfolgreiche English-Soccer-Camp, den Aufstieg der C-Jugend in die Bezirksliga und den Gewinn von 10 000 Euro beim Jugendwettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse Hochrhein. „In der Jugend ist immer etwas los und wir können jedes Jahr auf sehr viele Aktivitäten zurückblicken, die sehr viel Spaß gemacht haben“, freute sich Bernauer.

Der Verein

Der FC Rotzel wurde 1962 gegründet und hat aktuell 222 Mitglieder. Vorsitzender ist Klaus Meier, sein Stellvertreter Tobias Glück. Erster Kassierer ist Rainer Zelger, zweiter Kassierer Thomas Gallmann, Schriftführer ist Dietmar Becker, Jugendleiter Ralf Bernauer. Den Spielausschuss leitet Patrick Ruch, die Alten Herren Paul Böhler und Clubheimwirtin ist Klara Schlachter.